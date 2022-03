eFootball ha “battuto” FIFA 22 negli eSports, più o meno

eFootball 2022 è da tempo disponibile su tutte le piattaforme, incapace purtroppo di ottenere il successo sperato a causa di una miriade di problemi più o meno gravi.

L’ormai ex Pro Evolution Soccer ha infatti sempre dovuto lasciare campo libero al suo diretto concorrente, FIFA 22, il quale non ha invece mai avuto problemi a far brillare le proprie qualità.

Dopo il lancio non hanno aiutato neanche le parole di Konami, visto che lo stesso publisher ha definito il titolo come una demo nelle fasi iniziali.

Ora, tra un aggiornamento e un altro di FIFA 22, è stato però reso noto che il simulatore di EA è stato snobbato da una prestigiosa competizione legata agli eSports.

Come reso noto anche da GamesRadar+, il Commonwealth Esports Championships ha svelato la lista dei giochi per le competizioni previste entro la fine di quest’anno, e la serie eFootball di Konami sembra essere stata scelta al posto di quella di EA e FIFA.

L’account Twitter del Commonwealth Sport ha appena annunciato i tre giochi che caratterizzeranno i suoi campionati, rivelando che DOTA 2, Rocket League e – appunto – eFootball saranno al centro delle competizioni, al via il prossimo mese di agosto.

Poco più in basso, il tweet che conferma la notizia:

DOTA 2 (Valve)

eFootball™ series (KONAMI)

Rocket League (Psyonix) Introducing the three major titles featuring at this summer's Commonwealth Esports Championships in Birmingham! Read more ⬇️@GE_Federation | #CESC22 — Commonwealth Sport (@thecgf) March 15, 2022

Optare per un gioco di calcio tanto criticato è una decisione che lascia sicuramente piuttosto interdetti, considerando che eFootball è ancora oggi vittima di bug e difetti grafici.

Avevamo già sottolineato come il lancio sia stato travolto da recensioni negative, che però negli ultimi mesi non si sono affatto fermate.

Nella nostra anteprima avevamo già sottolineato come eFootball sarebbe partito molto in svantaggio rispetto a FIFA, sebbene in futuro la situazione potrebbe tranquillamente ribaltarsi.

Vi ricordiamo invece che FIFA 22 è stato un incredibile successo a livello di vendite, ottenendo risultati impressionanti soprattutto per quanto riguarda il mercato delle copie digitali.