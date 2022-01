FIFA 22, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

FIFA 22 ha da poco ricevuto un nuovo e importante update, disponibile da ora su tutte le console da casa dove il gioco è disponibile ormai da diversi mesi.

Al netto della sua popolarità, FIFA 22 sta continuando quindi a essere supportato in maniera piuttosto corposa dal team di sviluppo.

E se nei giorni scorsi molti account sono stati infatti compromessi e presi di mira da hacker privi di scrupoli, ora la notizia è decisamente più lieta.

Questo, tenendo conto anche del successo che il simulatore calcistico di EA continua a ricevere nel nostro paese, il quale gli consente una visibilità e un interesse davvero al top.

L'atmosfera negli stadi rappresenta un punto di forza anche nel nuovo FIFA.

Dopo essere stato rilasciato per PC qualche settimana fa, il Title Update #4 per FIFA 22 è stato distribuito per tutte le console a partire dalla giornata di oggi, 18 gennaio, come riportato dai colleghi di DualShockers.

Le note della patch includono una lunga lista di modifiche a Ultimate Team, VOLTA Football, modalità Carriera, gameplay generale e altro ancora.

Oltre ad alcuni importanti cambiamenti destinati a migliorare l’esperienza generale, l’aggiornamento di oggi risolve anche molti bug in diverse modalità presenti nel gioco.

Per tutti i dettagli sull’aggiornamento di FIFA 22 del 18 gennaio, guardate le note della patch sul Trello ufficiale.

