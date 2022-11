eFootball 2023 pronto per la Stagione 2, novità da oggi

eFootball 2023, la nuova stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità del celebre PES, si prepara a una valanga di novità in arrivo.

Il rivale gratuito di FIFA 23 (potete trovarlo su Amazon al miglior prezzo) è in procinto di ricevere un nuovo e importante aggiornamento.

Solo pochi giorni fa Konami ha confermato l’arrivo di una grande novità lato eSports in Italia, sebbene le novità a quanto pare non sono finite.

Come vi avevamo anticipato alcuni giorni fa, Konami ha disattivato infatti i server del titolo calcistico a partire dalle 3 di notte ora italiana di oggi lunedì 14 novembre 2022.

I giocatori possono prepararsi al debutto della Stagione 2 del gioco sportivo, visto che l’appuntamento è fissato per la giornata di giovedì 17 novembre 2022, con l’avvio del cosiddetto Festival del Calcio.

In vista dei Mondiali di Calcio 2022 che si apprestano a prendere il via in Qatar, gli utenti di eFootball 2023 avranno infatti la possibilità di scendere in campo con una selezione di 40 squadre nazionali di tutto il mondo.

Sarà quindi possibile giocare in modalità Partita di prova per un periodo di tempo limitato, anche per sfide offline due contro due.

v2.2.0 Update Release Date

We will be releasing the v2.2.0 update on 16th November

Please see the Official Website for an overview of the update below

Season 2: "The Football Festival" will kick-off on 17/11/2022 (After maintenance ends) pic.twitter.com/7ICOUdbuRN

— eFootball (@play_eFootball) November 14, 2022