eFootball 2023 andrà offline, ma c’è un grande aggiornamento in arrivo

eFootball 2023, ossia la nuova stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità dell’amato PES, sembra sia in procinto di “spegnere” i server per alcuni giorni.

Il rivale gratis di FIFA 23 (potete trovare il gioco su Amazon) starebbe infatti per rilasciare un nuovo e importante aggiornamento a seguito di una pausa di alcuni giorni.

Dopo aver svelato tutte le principali novità della nuova stagione, con ambassador, licenze e molto altro, sembra che Konami sia quindi in procinto di rilasciare un update realmente sostanzioso.

E se solo pochi giorni fa il publisher ha confermato l’arrivo di una grande novità lato eSports in Italia, a quanto pare le sorprese non sono finite.

Come riportato attraverso i canali social ufficiali della compagnia giapponese, il titolo calcistico resterà quindi offline per diversi giorni.

In attesa della patch 2.2.0 di eFootball 2023, Konami disattiverà infatti i server a partire dalle 3 di notte ora italiana di lunedì 14 novembre 2022.

Il celebre simulatore calcistico resterà quindi quasi del tutto inaccessibile per circa tre giorni, con un ritorno online previsto per la giornata di giovedì 17 novembre 2022.

Per la durata della manutenzione, resterà ad ogni modo accessibile solo ed esclusivamente la modalità Trial Match di eFootball 2023.

Maintenance Update

We will be performing a large-scale maintenance during 14/11/2022 – 17/11/2022 to undergo the in-game asset and other data carryover process.

For more details regarding the carryover process, please see the link below.https://t.co/uK9nAVVhU9

— eFootball (@play_eFootball) November 8, 2022