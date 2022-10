eFootball 2023, una «rivoluzione» è attesa solo per l’Italia, e c’è una data

eFootball 2023, la nuova stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità di PES, sembra sia in procinto di ricevere una vera e propria rivoluzione lato eSports e solo per quanto riguarda il nostro paese, l’Italia.

Dopo aver svelato tutte le principali novità della nuova stagione, con ambassador, licenze e molto altro, sembra infatti che le sorprese riguarderanno il lato legato agli eSports.

Difatti, come confermato sui canali social ufficiali del gioco durante la giornata odierna, sembra proprio che c’è una data da segnare in rosso sul calendario.

Con un breve teaser pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale, il publisher Konami ha annunciato che «la rivoluzione degli eSports sta arrivando in Italia».

Da ciò che è stato possibile intuire, potrebbe trattarsi dell’arrivo di nuove modalità specifiche per lo sport competitivo dedicate al simulatore calcistico in questione, sebbene solo il 25 novembre prossimo ne potremo sapere di più.

Poco sotto, la breve clip pubblicata sulla pagina ufficiale social di eFootball 2023:

Nel video vediamo il mondo e poi l’Italia nello specifico, con quattro punti specifici evidenziati che sembrerebbero puntare alle città di Torino, Milano, Roma e Napoli.

Vi terremo in ogni caso aggiornati non appena ne sapremo di più, a quanto pare in concomitanza con l’inizio della Milan Games Week 2022 (un evento che da sempre offre spazio anche ai tornei di eSports di alto livello).

