eFooball 2023, ecco come sono i giocatori del Milan

Nelle scorse ore, Konami ha lanciato ufficialmente la nuova versione di eFootball, che saluta l’arrivo della nuova stagione calcistica trasformandosi in eFootball 2023. Una delle novità attese dai videogiocatori era l’ufficializzazione dell’accordo trovato con alcune nuove squadre, come il Milan e l’Inter – con i nerazzurri che saranno addirittura in esclusiva dal 2024.

Dal momento che il club rossonero campione d’Italia era, in precedenza, appannaggio del solo FIFA, c’era molta curiosità per vedere come il club sarebbe stato traslato all’interno di eFootball, anche perché nel trailer di presentazione della partnership si era dato molto risalto al fatto di avere finalmente eseguito il face scan per i giocatori.

Così, calciatori che da sempre erano poco somiglianti – pensiamo ad esempio a Davide Calabria, oggi capitano dei rossoneri dopo il passaggio alla Lazio di Alessio Romagnoli – avranno finalmente trovato pace? Abbiamo dato un’occhiata ai volti dei giocatori del Milan in eFootball 2023 e li abbiamo immortalati per darvi un’idea, in caso anche voi vi lasciaste incuriosire dalla somiglianza dei calciatori virtuali alle loro controparti reali.

Tutte le immagini sono catturate su Xbox Series X.

I giocatori del Milan

Mike Maignan

Fikayo Tomori

Pierre Kalulu

Davide Calabria

Theo Hernandez

Sandro Tonali

Ismael Bennacer

Brahim Diaz

Rafael Leao

Zlatan Ibrahimovic

Ciprian Tatarusanu

Alessandro Florenzi

Simon Kjaer

Matteo Gabbia

Fode Ballo-Touré

Rade Krunic

Tommaso Pobega

Yacine Adli

Charles De Ketelaere

Alexis Saelemaekers

Junior Messias

Olivier Giroud

Ante Rebic

Divock Origi

Marko Lazetic

Come potete vedere, i volti dei giocatori più rappresentativi, come Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Olivier Giroud, Theo Hernandez o Sandro Tonali, sono stati ricreati con grandissima cura per il dettaglio.

Migliorabili, invece, alcuni altri: nonostante le diverse presenze in rossonero, è difficile riconoscere Junior Messias, per non parlare della faccia del neo-arrivato Yacine Adli, di fatto realizzata a casaccio e che probabilmente sarà migliorata (speriamo nel prossimo futuro).

Molto somigliante, invece, il giovane Charles De Ketelaere, arrivato in questa sessione di mercato dal Bruges.

eFootball è disponibile su PC, PlayStation e Xbox.