eFootball 2023 è disponibile, gratis, con il ritorno di due squadre italiane

Il lancio di eFootball 2023, la nuova stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità di PES, è finalmente arrivato.

Konami ha fatto scendere in campo il rivale di FIFA 23, disponibile a partire dalla giornata di oggi, 25 agosto.

La notizia arriva pochi giorni dopo aver svelato tutte le principali novità in arrivo per la nuova stagione, con nuovi ambassador, licenze e molto altro.

Konami ha anche annunciato che tutti i giocatori che installeranno eFootball 2023 durante il periodo di lancio riceveranno un nuovo Chance Deal, i cui dettagli saranno svelati solo in seguito.

eFootball 2023 vede il ritorno dei club italiani con licenza ufficiale AC Milan e Inter, oltre all’aggiunta della Liga BBVA MX, che porta nel gioco tutti i 18 club messicani, i loro giocatori e l’Estadio Azteca (via Eurogamer.net).

«Abbiamo ricreato i loro movimenti e le loro abilità grazie all’ausilio del motion capture. Il gameplay si evolve insieme allo sport», ha spiegato Konami.

«Il tema della Stagione 1 sarà: ‘New Season Kickoff -New Player Types & Licenses‘. Con la nuova Stagione arrivano nuovi giocatori e allenatori, nonché nuove speranze e sogni per club e tifosi. Allacciate gli scarpini e godetevi il ritorno del calcio con le divise e i dati giocatore più recenti!»

