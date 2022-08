eFootball 2023 presenta tutte le novità in arrivo per la Stagione 1

Il nuovo aggiornamento per i fan di eFootball 2022 è alle porte, un update davvero molto importante e che cambierà moltissime caratteristiche del simulatore calcistico Konami.

L’erede di PES e rivale di FIFA 22 (che potete recuperare in offerta su Amazon) sta infatti per ricevere nuovi contenuti davvero molto importante.

Un’ulteriore trasformazione necessaria, anticipata nei giorni scorsi e che i giocatori sono ormai pronti a prendere nel migliore dei modi.

Nonostante già le ultime aggiunte avessero fatto capire ai giocatori che la strada presa da Konami è quella giusta, il free-to-play calcistico sta per aggiornarsi ancora, diventando così eFootball 2023.

Come riportato sui social e via sito ufficiale, la Stagione 2023 di eFootball World inizierà presto. Alla già notevole formazione composta da Lionel Messi, Neymar e Takefusa Kubo si aggiungono 2 nuovi Global Ambassador: Trent Alexander-Arnold e Bruno Fernandes.

«Abbiamo ricreato i loro movimenti e le loro abilità grazie all’ausilio del motion capture. Il gameplay si evolve insieme allo sport», ha spiegato Konami.

E ancora: «il tema della Stagione 1 sarà: ‘New Season Kickoff -New Player Types & Licenses‘. Con la nuova Stagione arrivano nuovi giocatori e allenatori, nonché nuove speranze e sogni per club e tifosi. Allacciate gli scarpini e godetevi il ritorno del calcio con le divise e i dati giocatore più recenti!»

«Introdurremo 2 nuovi tipi di Carte giocatore, così avrete ancora più libertà nel creare la vostra squadra!

Fate ‘evolvere’ i giocatori come preferite tramite la funzione Progresso giocatore!»

Sono attese al varco anche nuove licenze in eFootball 2023: «Due squadre di calcio che hanno fatto la storia… anzi: sono la storia. Milano ci accoglie per introdurre nel gioco AC Milan e Internazionale Milano. A loro si uniranno le aquile svettanti del calcio messicano, cioè il Club América, e il campionato straordinariamente intenso in cui milita questa squadra, la Liga BBVA MX»

Oltre alle divise autentiche, i giocatori di AC Milan e Internazionale Milano indosseranno anche la tenuta di allenamento originale di eFootball all’interno del gioco, visto che vedremo i giocatori in tenuta da allenamento durante il riscaldamento.

Infine, i nuovi club partner AC Milan, Internazionale Milano e Club América saranno disponibili in Club Pack specifici, completi di 11 Carte giocatore con design esclusivi, oltre al Manager Pack, ovvero un set di Programmi allenamento più un autentico stratega a cui affidare le redini della squadra dei sogni.

Se dovesse servirvi un ripasso veloce, vi avevamo riepilogato le precedenti partnership di eFootball nel nostro articolo dedicato.