eFootball 2023, annunciata la data ufficiale (ed è molto vicina)

È ormai tutto pronto per il lancio di eFootball 2023, la nuova stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità di PES: Konami ha infatti svelato la data d’uscita definitiva, che è davvero molto vicina.

Sembra infatti che il rivale di FIFA 23 (potete prenotarlo su Amazon) sia infatti ufficialmente in arrivo già a partire da questa settimana: con un comunicato ufficiale, gli sviluppatori hanno svelato che sarà possibile giocarci dal 25 agosto.

La notizia arriva pochi giorni dopo aver svelato tutte le principali novità in arrivo per la prossima stagione, con nuovi ambassador, licenze e tanto altro ancora.

Il team di sviluppo aveva già anticipato che il lancio sarebbe avvenuto a fine agosto e oggi possiamo dire che la promessa è stata ufficialmente mantenuta, rendendo così felici tutti i fan.

Per celebrare l’evento di lancio, Konami ha anche annunciato che tutti i giocatori che installeranno eFootball 2023 durante il periodo di lancio riceveranno un nuovo Chance Deal, i cui dettagli saranno svelati solo in seguito.

L’aggiornamento arriverà naturalmente con una lunga serie di patch correttive per bugfix e miglioramenti al gameplay, ma attualmente non sappiamo cosa cambierà nello specifico.

As a token of appreciation for your continued support, users who install the eFootball™ 2023 update within the campaign period will receive a Chance Deal

Please see the in-game announcement for information.

Thank you for being part of #eFootball and let's #SetFootballFree

— eFootball (@play_eFootball) August 22, 2022