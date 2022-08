eFootball 2022, nuovo colpo a sorpresa: arriva la nazionale campione del mondo

Nuovo colpo a sorpresa per eFootball 2022: Konami ha infatti ufficializzato proprio pochi istanti fa una nuova partnership di spessore con una delle nazionali di calcio europee più importanti di sempre.

Il publisher giapponese si sta infatti preparando all’imminente scontro con FIFA 23 (che potete prenotare su Amazon) con una sfida a distanza tra partnership, ufficializzando la nuova importante collaborazione con la nazionale di calcio della Francia.

Con un comunicato stampa rilasciato in queste ore, Konami ha infatti svelato i dettagli dell’accordo preso con la French Football Federation, che renderà eFootball 2022 il gioco di calcio ufficiale della nazionale francese.

L’annuncio conferma dunque che la nazionale di calcio della Francia sarà interamente disponibile con la licenza ufficiale nella prossima stagione, venendo poi integrata anche in una lunga serie di eventi dedicati.

Konami ha infatti svelato che la nazionale francese sarà coinvolta in una serie di eventi eSports, insieme ad altre nazionali su licenza: la partnership includerà naturalmente tutti i diritti e la possibilità di rappresentare fedelmente la nazionale.

Il publisher si è detto orgoglioso di aver raggiunto questo accordo, dato che la Francia è «una nazione ossessionata dal calcio» e che aiuterà eFootball 2022 a diventare un prodotto di maggior successo.

L’annuncio è arrivato anche con un video dedicato pubblicato sui social media, che celebra la nazionale campione del mondo e tutti i suoi sostenitori:

Ils arrivent

We are proud to announce our new partnership with World Champions @equipedefrance

Experience Les Bleus in the virtual world, like never before ⚽️

Soyez prêt pic.twitter.com/M9lNLMIy9C

— eFootball (@play_eFootball) August 11, 2022