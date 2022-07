eFootball 2022, ricordate il lancio “da horror”? La rinascita dopo le patch nel video confronto

Il lancio di eFootball 2022 ha sicuramente insegnato una lezione molto importante a Konami, presumibilmente presa in esame anche da altre case di sviluppo: è importante prendersi sempre tutto il tempo necessario prima di rilasciare un gioco.

I fan ricorderanno infatti il disastroso tentativo iniziale del free-to-play calcistico: per riuscire ad arrivare in tempo e contrastare FIFA 22 (potete recuperarlo su Xbox Game Pass, in sconto su Amazon) Konami decise di lanciarlo in uno stato assolutamente inaccettabile.

La stessa Konami aveva infatti ammesso di aver perso di vista la qualità per farlo uscire in tempi idonei: il risultato è stato un gioco protagonista di stramberie e bug assurdi, al punto da finire perfino catalogato negli store come «horror psicologico».

Fortunatamente, dopo il lancio della versione 1.0 la situazione è notevolmente migliorata, proponendo ai fan il gioco calcistico promesso fin dal principio: anche in un nostro speciale abbiamo sottolineato che sta diventando di nuovo il PES che amavamo.

La rinascita di eFootball 2022 appare ancora più evidente confrontando la versione di lancio con le versioni successive all’update 1.0: il content creator ElAnalistaDeBits ha infatti realizzato un nuovo video confronto dedicato al free-to-play di Konami (via Wccftech).

Seppur in termini di semplice potenza grafica appaia evidente come la strada da fare sia ancora lunga, non è certamente possibile non apprezzare gli incredibili miglioramenti rispetto alla versione di lancio, soprattutto relativi agli impresentabili volti dei calciatori protagonisti.

Come potete osservare voi stessi nel lungo video che vi proporremo di seguito, adesso eFootball 2022 sembra a tutti gli effetti un nuovo gioco completamente diverso, in senso positivo naturalmente:

Naturalmente l’augurio di fan e addetti ai lavori è che Konami possa continuare su questa strada e proporre un titolo calcistico di grande qualità: non resta che attendere l’inizio della prossima stagione calcistica per scoprire se sarà in grado di rivaleggiare con lo storico rivale di EA Sports.

Di sicuro la compagnia si sta muovendo per assicurarsi le licenze delle squadre europee e italiane più importanti: l’ultima in ordine di tempo è stata l’esclusività raggiunta con l’Inter, anche se ha recentemente dovuto annunciare l’addio con la Juventus.