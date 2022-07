eFootball avrà l’esclusiva sull’Inter, FIFA resta a bocca asciutta

L’Inter ha firmato un accordo di partnership esclusiva con Konami ed eFootball, che durerà per tutta la stagione 2022/2023.

Ciò significa che il gigante italiano non sarà ufficialmente presente in FIFA – o in altri titoli calcistici in uscita sul mercato nei prossimi mesi – per almeno un altro anno, e potenzialmente anche oltre.

Come annunciato via Twitter (via PCGamesN), infatti, Konami ha da ora ottenuti i diritti esclusivi per il kit, lo stadio e il logo dell’Inter, da utilizzare in eFootball.

La squadra – che comprende nomi come Martinez, Barella e, forse, ancora Lukaku – si aggiunge al modesto ma ricco elenco di esclusive di eFootball, che comprende anche Manchester United, Bayern Monaco e Arsenal.

L’Inter ha anche rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il logo di eFootball sarà utilizzato su vari kit dell’Inter, tanto che la partnership potrebbe durare a lungo. Dal 2022 l’Inter sarà infatti sponsor ufficiale, mentre l’esclusiva assoluta col videogioco si avrà da luglio 2024.

Purtroppo, però (almeno per i fan di eFootball), Konami ha recentemente annunciato la fine della partnership con la Juventus, l’altra forza dominante e una delle rivali dell’Inter nella Serie A italiana.

Il kit della Juventus e altre immagini ufficiali rimarranno nella versione 2022 di eFootball, ma probabilmente saranno rimosse nel prossimo aggiornamento annuale. Poco sotto, il tweet ufficiale della società di calcio italiana:

Inter e KONAMI di nuovo insieme: la società leader nel gaming diventa Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro.

https://t.co/zZI6prRikS@play_efootball #IMPartner pic.twitter.com/MuK1BdmLSD — Inter (@Inter) July 1, 2022

L’ingaggio dell’Inter è potenzialmente un tentativo da parte di Konami di sostituire la Juventus come principale squadra italiana su licenza.

Come parte dell’accordo di partnership, Konami ha anche ottenuto i diritti per mostrare il logo eFootball sul retro dei kit di allenamento dell’Inter (sia maschile che femminile) oltre ad avere il privilegio di ribattezzare il campo di allenamento della squadra, almeno temporaneamente.

Infine, cambia anche il nome del centro sportivo di Interello: si chiamerà KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti.

Restando in tema, la versione 1.1.2 di eFootball 2022 è già disponibile per il download ed è davvero ricca di novità.

Anche FIFA 22 ha da poco ricevuto un aggiornamento lato console, con un bel po’ di cambiamenti e bug fix di sorta.