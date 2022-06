eFootball 2022, colpo grosso di Konami con una squadra tedesca

La partnership esclusiva tra eFootball 2022 e FC Bayern Monaco è stata rinnovata, confermando la volontà di Konami di non fermarsi.

Tralasciando per un attimo FIFA 22 (che potete trovare anche su Xbox Game Pass, in offerta su Amazon) il simulatore calcistico “rivale” continua a recuperare terreno, dopo un lancio abbastanza disastroso.

Dopo aver comunicato ufficialmente la fine della storica collaborazione con la squadra bianconera per eccellenza, eFootball, arrivano ora notizie ben più liete.

Il free-to-play calcistico, come riportato sui canali social ufficiali, ha confermato che l’accordo (siglato inizialmente nel luglio del 2019) è stato esteso con il Bayern Monaco per molto altro tempo.

L’FC Bayern München AG, noto in lingua italiana come Bayern Monaco, è una società polisportiva tedesca con sede a Monaco di Baviera, celebre per la propria sezione calcistica militante nella Bundesliga, ossia la massima divisione del campionato tedesco di calcio.

«I Campioni di Germania sono stati una parte importante dei titoli di calcio targati Konami negli ultimi tre anni, tre anni in cui il Bayern ha avuto un enorme successo sul campo», si legge nel post ufficiale pubblicato solo poche ore fa.

E ancora, il messaggio continua: «Siamo lieti di annunciare il rinnovo della nostra partnership con FC Bayern.»

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia, accompagnato anche da un breve filmato in cui viene confermata l’estensione della collaborazione tra Konami e la squadra di calcio tedesca.

We are pleased to announce the renewal of our partnership with @FCBayern! ✍️ pic.twitter.com/Aspjw4fLCy

— eFootball (@play_eFootball) June 29, 2022