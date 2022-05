eFootball, che fine ha fatto la Master League? Ci sono (due) brutte notizie

La storia di eFootball non è esattamente delle più felici, ma la nuova versione del calcio secondo Konami sembra si stia risollevando.

Il rivale di FIFA ha scelto una soluzione innovativa per il segmento di riferimento, con l'ormai famigerata formula del game as a service.

eFootball si sta aggiornando moltissimo, e proprio uno degli ultimi update più recenti ha cambiato parecchie cose all’interno del titolo sportivo.

Col tempo, lentamente, il videogioco di Konami sta recuperando il suo antico smalto e diventa sempre più interessante, come vi raccontavamo in un nostro speciale.

Ma i passi falsi sono dietro l’angolo, e ce n’è uno che potrebbe davvero dare molto fastidio ai giocatori.

Come riporta VGC, l’attesa modalità Master League si farà attendere più del previsto. Molto di più: Konami ha confermato che eFootball non riceverà una modalità Master League fino al 2023.

La modalità, popolarissima tra i fan da quando la serie era conosciuta come Pro Evolution Soccer, è la modalità carriera in cui i giocatori prendono il controllo di una squadra e la migliorano, acquistando e vendendo giocatori vincendo campionati e coppe.

Purtroppo, come riportato anche dall’account Twitter ufficiale, i giocatori dovranno attendere il prossimo anno per poter iniziare la propria vita calcistica personale:

Paid Content

– The number of teams that can be used in leagues and club teams will be expanded and distributed as additional paid content by the end of 2022

– Master League will be available as additional paid content during 2023

— eFootball (@play_eFootball) May 31, 2022