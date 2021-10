Ecco Stars of Blood, il gioco spaziale di Valve che ha fatto una brutta fine

Valve è al centro di una delle novità, nonché prossima uscita, più chiaccherata degli ultimi mesi.

Steam Deck sembra essersi presentato come una sorta di alternativa a Nintendo Switch, che però ha come obiettivo principale non quello di scalzare la console Nintendo e surclassarla in popolarità, bensì quello di apportare una rivoluzione nell’ambito del gaming PC.

Gli utenti che acquisteranno Steam Deck avranno accesso infatti a tutto il proprio catalogo di Steam, e potranno avviare i giochi presenti nella propria libreria in portabilità.

Sappiamo che la console di Valve non supporterà proprio tutti i giochi di Steam, ma si tratta sicuramente di un progetto ambizioso su cui è lecito riporre molte aspettative. Lo stesso Phil Spencer di Microsoft si è mostrato decisamente entusiasta di Steam Deck.

In Rete è spuntato anche un altro progetto legato a Valve che ha però subito l’amara sorte di essere cancellato.

Il titolo si sarebbe dovuto chiamare Stars of Blood, e avrebbe dovuto avere come fulcro del suo sviluppo delle tematiche spaziali.

Risulta possibile ammirare alcuni concept art (via VGC) che mostrano ciò che sarebbe potuto essere il gioco. Ecco alcuni concept art trapelati:

Come è possibile notare il tema dello spazio è predominate, dato la presenza di navicelle spaziali, città claustrofobiche e quelli che sembrano essere desertici pianeti inospitali.

L’atmosfera tra l’altro sembrerebbe ricordare un po’ Star Wars.

Gabe Newell di Valve aveva tra l’altro fatto riferimento al progetto che non ha visto la luce rispondendo a un Q&A nel 2012 riferendosi ad esso con queste parole:

«Avevamo in progetto interno chiamato Stars of Blood. Si trattava di un gioco di pirati ambientato nello spazio. Non ha mai visto la luce del giorno».

A questo punto non ci resta che tornare ai progetti concreti della compagnia e aspettare l’arrivo di Steam Deck sul mercato, anche se Valve sta già vagliando le ipotesi per un prossimo modello.

Come detto per Valve non ci sono dubbi: la sua nuova console non punta a rivaleggiare con Nintendo Switch.