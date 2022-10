Ecco la Principessa Peach (e il logo) del nuovo film di Super Mario

Il nuovo film di Super Mario di Illumination è sicuramente molto atteso, tanto che a breve potremo finalmente ammirare il primo trailer ufficiale.

Simile ma diversoìa rispetto al look che abbiamo visto in titoli come Super Mario Odyssey (che trovate in sconto su Amazon), la pellicola promette di mandare in brodo di giuggiole i fan dell’idraulico.

Nelle scorse ore è stato mostrato infatti uno scatto di Super Mario all’interno del server Discord del content creator ConnorEatsPants, mostrando l’aspetto del protagonista.

Mario, visibile ma di spalle anche nella prima immagine promozionale rilasciata proprio pochi giorni fa, è ora accompagnato da un nuovo leak che riguarda il logo del film e la Principessa Peach.

Come riportato anche da The Gamer, come condiviso dall’utente Twitter StarDumbJam, l’utente originale Discord che ha fatto trapelare il design di Mario nel film ha apparentemente caricato una scansione del calendario completo in una qualità molto più alta rispetto a prima.

Sebbene il posizionamento del calendario significhi che la metà inferiore è tagliata (con Toad è completamente coperto), la scansione ci permette di vedere per la prima volta la Principessa Peach e il logo del film, il quale conferma il titolo The Super Mario Bros..

Poco sotto, le immagini (che mostrano nuovamente anche un primo piano di Mario):

Hope you like quality https://t.co/z3yzoygorL pic.twitter.com/hNZMtMiK9I — the #1 mario movie fan (@StarDumbJam) October 6, 2022

Tirando un sospiro di sollievo, la Peach del film di Super Mario Bros. assomiglia moltissimo a quella dei videogiochi. A parte i capelli e gli occhi molto più realistici, la Principessa ha esattamente l’aspetto che ci si aspetterebbe di vedere da lei.

Questo sembra essere dovuto al fatto che i suoi occhi sono molto più grandi e maggiormente in linea con il suo aspetto videoludico, ancora di più di quanto visto con Mario (coi tratti del viso lievemente differenti).

Ricordiamo che il lungometraggio di Super Mario è atteso nelle sale dal 7 aprile 2023. Ad ogni modo, al momento non sappiamo ancora quale sarà il nome ufficiale, sebbene potrebbe essere stata la stessa Illumination a svelarlo in anticipo.