Il film di Super Mario potrebbe aver già svelato in anticipo il nuovo Mario

Un nuovo clamoroso leak potrebbe aver già svelato in anticipo l’aspetto del nuovo Super Mario nel film di Illumination, con qualche ora di anticipo rispetto al lancio del trailer ufficiale.

Il film avrebbe infatti avviato una collaborazione con la catena di fast food McDonald’s, ma stando a quanto riportato in rete nelle ultime ore uno dei suoi dipendenti avrebbe già scattato una foto con il nuovo aspetto della celebre mascotte di casa Nintendo, simile ma diverso rispetto al look che abbiamo visto in titoli come Super Mario Odyssey (che trovate in sconto su Amazon).

Sembrerebbe infatti che qualcuno che lavora per McDonald’s abbia infatti deciso di condividere uno scatto di Super Mario all’interno del server Discord del content creator ConnorEatsPants, con lo stesso streamer che si è detto sorpreso di essere diventato protagonista di un nuovo potenziale e clamoroso leak.

Lo scatto appare inoltre credibile grazie a un dettaglio riposto nei guanti indossati dal celebre protagonista, visibile anche nella prima immagine promozionale rilasciata proprio pochi giorni fa.

Il presunto render di Super Mario, che potete osservare voi stessi qui di seguito, ha inevitabilmente diviso la community per via di un aspetto meno “accogliente” rispetto alla versione originale, pur non presentando differenze eccessive rispetto alla versione originale.

did a McDonalds employee in the ConnorEatsPants discord just leak the first photo of Mario in the Mario Movie pic.twitter.com/DK7hITeJAP — connor (@ConnorEatsPants) October 5, 2022

Le differenze più evidenti sono indubbiamente visibili con occhi, braccia e mani: il tutto sembra infatti essere stato rimpicciolito e reso più vicino alle reali proporzioni umane.

Allo stesso tempo, anche la bocca di Super Mario sembrerebbe essere stata ingrandita nel film, presumibilmente per rendere il personaggio più espressivo durante i dialoghi.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se il leak sia effettivamente reale o meno, anche se appare essere molto credibile: da parte nostra, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e attendere il Nintendo Direct di domani 6 ottobre per scoprire se sarà davvero questo l’aspetto di Mario.

Ricordiamo che sappiamo già quando potremo vedere il nuovo film al cinema: il lungometraggio di Super Mario è atteso nelle sale dal 7 aprile 2023. Non sappiamo ancora quale sarà il nome ufficiale, tuttavia potrebbe essere stata la stessa Illumination a svelarlo in anticipo.