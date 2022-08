EA Sports FC avrebbe siglato un accordo con una divisione calcistica di peso [AGG.]

Aggiornamento 15.04

In un comunicato stampa Electronic Arts ha appena confermato che EA Sports FC includerà al suo interno anche LaLiga spagnola.

A partire dalla stagione 2023/2024, la partnership includerà i diritti sui nomi dei titoli per tutte le competizioni LaLiga, un rebranding completo di LaLiga con EA SPORTS inclusi tutti i loghi, la grafica, i caratteri e altri elementi visivi, oltre a fornire nuova integrazione nel gioco, momenti salienti della trasmissione e impegni congiunti a sostegno delle iniziative di base.

Notizia originale

Come saprete, FIFA 23 sarà l’ultimo capitolo calcistico che Electronic Arts realizzerà con il marchio della federazione, visto che a partire dall’edizione successiva cambierà nome diventando ufficialmente EA Sports FC.

Mentre FIFA 22 continua a tenere banco tra i giocatori (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon) il futuro dei giochi di calcio appare quindi in continua trasformazione.

Questo, considerando anche che la FIFA ha già annunciato che non intende rinunciare al mercato dei videogiochi e di essere già alla ricerca di un nuovo partner.

Ora, dopo aver scoperto le novità della carriera di FIFA 23, sembra pressoché certo che EA Sports diventerà lo sponsor principale della massima divisione calcistica spagnola, La Liga.

Come riportato anche da VGC, secondo quanto rivelato da Marca, EA Sports rileverà Santander come sponsor principale del campionato, il quale ospita squadre come il Barcellona, il Real Madrid e molte altre.

Sempre stando alle informazioni attuali, Electronic Arts pagherà 30 milioni di euro all’anno per la sponsorizzazione, che prenderà il via all’inizio della stagione 2023/24 e che vedrà il campionato denominato La Liga EA Sports.

La Liga ha confermato il mese scorso la fine del suo rapporto con Santander, ragion per cui la notizia della nuova partership potrebbe trovare conferma ufficiale già nelle prossime ore.

Il nuovo accordo di sponsorizzazione arriva in un momento chiave per il futuro del marchio calcistico di Electronic Arts, con il 2023 che vedrà l’arrivo del primo gioco di calcio di EA Sports dopo il distacco dal marchio FIFA.

Restando in tema, avete letto che il prossimo EA Sports FC introdurrebbe una feature molto attesa, tagliata proprio da FIFA 23?

Parlando invece del prossimo FIFA in uscita a breve, nel corso della presentazione a porte chiuse abbiamo potuto scoprire i dettagli del gioco, dove lo abbiamo testato su console PS5, oltre al fatto che abbiamo potuto apprendere anche interessanti dettagli sul rinnovato HyperMotion 2.