EA pronta ad annunciare il ritorno di una “IP affermata”: è Dead Space?

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal sempre informato Jeff Grubb, EA sarebbe pronta ad annunciare un nuovo titolo che «farà felici i fan» nel corso della prossima conferenza EA Play Live.

L’evento del publisher di Battlefield è in programma per il 22 luglio e, in seguito a questo rumor, non sarebbe da escludere il ritorno di un franchise molto amato come Dead Space.

La serie è assente dagli schermi dal 2013, e Glen Schofield, creatore della saga, è attualmente al lavoro su The Callisto Protocol, titolo in single player che rischia di lasciare i fan di Isaac Clarke con l’amaro in bocca.

Di un ritorno del franchise si parla già da qualche mese, e a dirigere i lavori ci sarebbe il team di EA Motive, reduce dall’ottimo Star Wars Squadrons.

Le informazioni diffuse da Grubb fanno riferimento a un titolo del quale ha «già parlato in precedenza», che sarebbe attualmente in sviluppo e pronto ad essere svelato.

Le speranze dei fan si sono subito riaccese quando il giornalista ha fatto riferimento a «un’IP affermata» orientata al ritorno sul mercato dopo una lunga assenza (via VGC).

A conferma di quanto ipotizzato qualche mese fa, sembra che al timone del progetto ci sia ancora EA Motive, che solo qualche mese fa aveva affermato di essere al lavoro su «atri titoli non ancora annunciati».

Secondo un annuncio pubblicato di recente, il team si starebbe occupando di un nuovo prodotto relativo all’universo di Star Wars, ma non è escluso che una serie di giochi siano in sviluppo parallelo.

Grubb ha inoltre aggiunto che «i fan saranno felici, e vedremo presto di che si tratta», lasciando intendere che una buona occasione per mostrare quanto descritto potrebbe essere proprio la conferenza attesa per il prossimo mese.

In seguito alla chiusura di Visceral Games, la serie di Dead Space è completamente sparita dai radar, e questo potrebbe essere un ottimo momento per riportarla in vita.

Per gli utenti PS5 potrebbe essere un’occasione per rifarsi dopo la delusione di Starfield in esclusiva Xbox, che ha portato Pete Hines a fornire delle scuse (non richieste) ai videogiocatori di casa Sony.

È un periodo propizio per il ritorno di alcuni importanti franchise horror: nel corso dell’E3 2021, Nintendo ha annunciato che uno storico titolo arriverà sulla sua console ibrida nel 2022.

Se le vostre speranze si sono appena riaccese e avete voglia di dare un’occhiata al lavoro di EA Motive, vi segnaliamo che Star Wars Squadrons è attualmente disponibile su PlayStation Plus con i giochi di giugno, e rimarrà tale fino al 5 luglio.