Uno storico survival horror torna su Nintendo Switch

Sempre in occasione del Nintendo Direct dell’E3 2021 abbiamo potuto dare un primo sguardo anche al ritorno di un eccellente survival horror ben noto a chi mastica il genere da generazioni.

Parliamo di Project Zero Maiden of Blackwater, previsto su console Switch e in uscita nel corso del 2022, in data da destinarsi.

Nota in Nord America con il nome di Fatal Frame la serie prende le distanze da Resident Evil (incluso il recente Village), basando il proprio appeal su fantasmi e rituali esoterici di matrice shintoista.

Nonostante l’ultimo annuncio legato al franchise aveva fatto storcere il naso ai fan, questa volta parliamo di un ritorno alle vere atmosfere dei primi capitoli.

Esorcizza i fantasmi fotografandoli con la Camera Obscura nel terrificante #ProjectZero: Maiden of Black Water, in arrivo quest'anno su #NintendoSwitch. 😱 pic.twitter.com/MZluTuziX1 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 15, 2021

I fan della saga ricorderanno bene che anche in questo caso parliamo di una remastered di un titolo uscito originariamente su console Nintendo Wii U.

Questa la descrizione ufficiale:

Yuri, Miu e Ren sono tre anime i cui destini stanno per collidere in modo inesorabile. Attirati dal misterioso Mount Hikami, dove si annida una forza oscura, hanno una sola certezza: nessuno di loro riuscirà a fuggire. L’intreccio delle loro storie ti porterà a esplorare appartamenti abbandonati, tortuosi sentieri nella foresta e santuari spettrali, dove la paura è sempre al tuo fianco e le ombre seguono ogni tuo passo…

Man mano che andremo avanti nell’avventura avremo accesso a vari potenziamenti, tra cui diversi tipi di pellicola fotografica, nuovi obiettivi (alcuni dei quali in grado di rallentare gli spiriti o infliggere più danni) e molto altro ancora.

Anche l’acqua giocherà un ruolo di primo piano, incluse le piogge di Mt. Hikami allo spettro della Maiden in persona.

In poche parole, più ci bagneremo e più ghoul dovremo affrontare, sebbene il potere spiritico della tua Camera Obscura aumenterà di conseguenza.

Ricordiamo che nel 2020 si era vociferato che il regista Christophe Gans avrebbe diretto la trasposizione cinematografica di Fatal Frame, dopo essersi occupato anni fa di quella legata a Silent Hill.

Ma non solo: sempre parlando di survival horror esoterici, avete già visto il primo progetto di Bokeh Studio, la casa di sviluppo dal papà di Siren?