EA Motive sarebbe su una vecchia IP, torna Dead Space?

EA Motive si sta dimostrando un team piuttosto dinamico in questi ultimi tempi.

Dopo il successo di Star Wars Squadrons, lo studio era al lavoro, fino a poco tempo fa, sul misterioso Gaia, recentemente cancellato da EA.

Di recente, il giornalista Jeff Grubb ha partecipato ad un podcast, in cui ha avuto anche occasione di sbottonarsi sui futuri progetti del team interno di EA.

Un utente di ResetEra ha condiviso la parte più interessante dell’intervento: Grubb sostiene infatti che, dopo la cancellazione della sua nuova IP, il team si sarebbe messo al lavoro su un IP molto attesa dai fan.

Il ben noto giornalista non si è sbottonato sull’identità della serie, ma si è limitato a dire che «vi farà felici».

Ovviamente, la fantasia dei fan è subito corsa verso titoli come Dead Space, Jade Empire e Dante’s Inferno.

La risposta, però, sembrerebbe essere diversa; Grubb in un suo tweet fa infatti il nome di Syndicate, saga di proprietà EA il cui ultimo capitolo è uscito nel 2012.

Muy es Sindicato 3 https://t.co/y6J0N8D5I2 — Jeff Grubb (@JeffGrubb) March 7, 2021

Attualmente non possiamo ancora parlare di un annuncio ufficiale. Le parole del giornalista potrebbero rivelarsi inesatte, oppure potrebbero esserci dei cambiamenti in corsa come successo con Gaia.

In effetti, molti utenti nella discussione originale su Reddit sono convinti che potrebbe trattarsi, in realtà, di un ritorno di Dead Space, sicuramente l’IP di EA più attesa dai fan in questo momento.

Quello che sappiamo con certezza, invece, è che attualmente EA Motive sta lavorando anche ad un nuovo gioco dedicato alla saga di Star Wars.

Una prospettiva decisamente interessante, vista la qualità del loro Star Wars Squadrons, di cui vi avevamo parlato molto bene nella nostra recensione.

Il titolo, tra l’altro, è di recente stato annunciato come parte del ricco catalogo di casa Microsoft Xbox Game Pass, in cui arriverà il 18 marzo.

Vi ricordiamo che il buon Star Wars Squadrons è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.