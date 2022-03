E3 o no, Xbox vuole la sua grande conferenza a giugno

Il tempo passa e la primavera si avvicina, ma di conferme sul prossimo E3 ancora non c’è traccia.

I giocatori di tutto il mondo continuano a interrogarsi sul possibile destino di uno degli eventi a tema videoludico più importanti dell’anno, che purtroppo ha già sofferto negli ultimi tempi a causa della situazione pandemica mondiale.

Lo scorso anno, infatti, la conferenza di Los Angeles si è mostrata in una versione digitale, evitando dunque uno show dal vivo.

Quest’anno la situazione sembrava essere sempre la stessa, dato che era stato affermato che l’E3 2022 avrebbe nuovamente evitato di svolgersi in presenza.

In seguito sono circolate anche voci su una possibile cancellazione dell’evento, per poi riaccendere le speranze con un’altra apertura verso lo show digitale.

Con la situazione ambigua in cui si trova in questo momento lo svolgimento dell’E3 2022, sembra ci sia qualcuno che ha deciso di svolgere comunque un grande evento dedicato alle novità del per il suo ecosistema.

Come riportato da VGC, il reporter Jeff Grubb di GamesBeats è apparso durante il podcast GamesBeats Decides (di cui vi postiamo il video qui di seguito) per discutere delle più importanti novità della settimana, e ad un certo punto ha parlato dei piani futuri di Microsoft.

Durante il podcast Grubb ha parlato del fatto che a quanto pare Microsoft si sta muovendo per contattare i suoi vari publisher per organizzare una grande conferenza che si terrà a giungo in «stile E3».

«Probabilmente avrò altro da dire presto, ma è a giugno, non a maggio […] so che hanno in programma uno spettacolo in stile E3 a giugno. Stanno parlando con i loro partner per avere grandi giochi da poter inserire nell’evento. […] si stanno dirigendo in quella direzione e faranno qualcosa in quel lasso di tempo».

Potremmo quindi aspettarci una corposa conferenza di Xbox fra qualche mese, nonostante tutti i dubbi sullo svolgimento del prossimo E3.

In attesa di ulteriori novità in merito, sembra che qualcuno abbia scoperto il nome della nuova Xbox, ed è molto particolare.