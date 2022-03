E3 2022 a rischio? Spuntano conferme sul possibile ritorno

Con l’imminente arrivo della stagione primaverile, i fan di tutto il mondo continuano a chiedersi quale sarà effettivamente il destino dell’E3 2022, l’ultima edizione della popolare conferenza videoludica di Los Angeles attesa da tutti i più grandi appassionati.

Lo show di videogiochi più famoso in tutto il mondo ha infatti subito negli ultimi anni un enorme ridimensionamento a causa della pandemia, che lo scorso anno ha impedito che lo show si potesse svolgere in presenza.

La situazione non è migliorata nemmeno nel 2022, al punto che è stato ufficialmente comunicato che la conferenza non si sarebbe svolta in presenza nemmeno quest’anno.

In seguito all’annuncio si sono poi moltiplicate numerose voci di corridoio, che vedevano come imminente anche la cancellazione della manifestazione digitale, che secondo un giornalista sarebbe addirittura «un disastro».

A giudicare dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe però che il rischio potrebbe essere stato scongiurato: il noto insider Tom Henderson ha infatti riportato quella che sembrerebbe essere una conferma per l’evento digitale (via Game Rant).

L’ESRB, l’ente di valutazione per l’età consigliata nei videogiochi degli Stati Uniti, avrebbe infatti iniziato a mandare e-mail agli sviluppatori di videogiochi per segnalare l’arrivo dell’E3 2022 in formato digitale.

Se l’informazione venisse confermata, questa notizia potrebbe dunque aver messo la parola fine una volta per tutte ai rumor che volevano la cancellazione totale dell’edizione 2022 dell’E3.

I guess this squashes the rumors that they were going to cancel it?

I'd be expecting an announcement soon if the ESRB is sending out emails.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2022