State of Play in arrivo, protagonista Horizon Forbidden West

State of Play sta per tornare con un nuovo appuntamento, che sarà seguito da un segmento che avrà come protagonista Horizon Forbidden West.

Il seguito di Horizon Zero Dawn sarà al centro della scena nella puntata che andrà in onda giovedì 27 maggio.

Quasi undici mesi dopo l’annuncio, Horizon Forbidden West tornerà a mostrarsi esibendo per la prima volta tanto gameplay.

Il titolo, un action RPG di Guerrilla Games, era stato appena confermato per la fine del 2021 e questo appuntamento sembra metterlo sulla strada giusta per farcela.

We are so excited to show you more of Horizon Forbidden West! This Thursday, May 27, join us on a very special journey into new and uncharted lands. 🏹 Find out more here: https://t.co/opJQFScC3M#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/kZ6zcVM7ny — Guerrilla (@Guerrilla) May 25, 2021

Mathijs de Jonge, game director, ha fornito tutti i dettagli riguardo a quello che possiamo aspettarci dal nuovo State of Play e dall’appuntamento con Horizon.

Si tratterà di «un viaggio molto speciale in nuove ed inesplorate terre».

«Durante questo State of Play, faremo debuttare il gameplay di Horizon Forbidden West», ha aggiunto de Jonge, precisando che sarà un segmento da 20 minuti.

14 minuti di questo segmento includeranno azione mai vista prima con Aloy, «tutto catturato direttamente su PlayStation 5».

«Questo reveal è stato un vero lavoro di squadra e siamo entusiasti di mostrarvi cosa abbiamo in serbo», è stato il commento del game director su PlayStation Blog.

«Che siate stati con noi e Aloy fin da Horizon Zero Dawn o stiate soltanto iniziando a conoscere questo incredibile mondo, vogliamo condividere questa enorme milestone con voi e non vediamo l’ora di vedere i vostri momenti preferiti e le vostre reazioni».

L’appuntamento è fissato sia su Twitch che su YouTube alle ore 18:00 per uno speciale State of Play Pre-Show, e alle 23:00 con il gameplay reveal di Horizon Forbidden West.

Questa formula dovrebbe essere molto simile a quella cui abbiamo assistito con Ratchet & Clank Rift Apart poche settimane fa.

In quell’occasione, abbiamo infatti visto l’annuncio di due nuovi giochi dalla scena indie e soltanto poi il gameplay della prossima esclusiva PS5.

Non è da escludere che stavolta non possa arrivare una data d’uscita tanto agognata per Horizon Forbidden West, che pare sia destinata a far slittare God of War Ragnarok al 2022.