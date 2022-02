Dying Light 2 nasconde un segreto che omaggia Cyberpunk 2077

Dying Light 2 è disponibile da qualche giorno e continua a far parlare di sé. Il titolo ad altissimo contenuto di zombie firmato da Techland, infatti, propone un mondo aperto che già prima della release era finito sotto i riflettori per la presunta immensità, che stiamo mettendo alla prova nella nostra imminente recensione completa.

Nel frattempo, i colleghi del sito Eurogamer.pl hanno scoperto che il gioco nasconde un easter egg che vuole omaggiare Cyberpunk 2077. Il riferimento, davvero difficile da fraintendere, permetterà ai giocatori di dotarsi di lame sulle braccia identiche a quelle che è possibile installare nel corpo di V a Night City, tra i vari potenziamenti.

Cyberpunk 2077 w Dying Light 2. Twórcy ukryli w grze nietypową broń. Cyberhands 2177 https://t.co/3ABH2tmqWS pic.twitter.com/IkuitJSvuG — Eurogamer.pl (@EurogamerPL) February 8, 2022

Se vi steste domandando il perché di questo omaggio, la risposta è in realtà abbastanza semplice: Techland ha sede in Polonia e anche CD Projekt, come sapete, è una compagnia polacca. Si è trattato insomma di un modo della prima di omaggiare i suoi connazionali, che nonostante le polemiche legate all’avventura di V hanno dato i natali a un viaggio difficile da dimenticare – come spiegato nella nostra recensione.

La domanda ora è: come ottenere quest’arma da Cyberpunk 2077 in Dying Light 2? Secondo quanto appreso da Eurogamer.pl, è possibile ottenere lo schema per crearla trovandolo sul tetto di un edificio che si trova a Villedor. Se avete voglia di esplorare i tetti, insomma, ben presto potreste brandire le lame di V.

In precedenza, Cyberpunk 2077 era stato omaggiato anche in Death Stranding su PC, un po’ in risposta al cammeo di Hideo Kojima e a quello di BB a Night City.

Nel frattempo, Dying Light 2 è finito al centro di una nuova ondata di review bombing per la scelta di Techland di non doppiarlo in molte lingue, tra cui l’italiano: i giocatori, infastiditi dalla mancata localizzazione, stanno bersagliando il titolo con valutazioni negative, nella speranza che Techland possa prendere atto della cosa per il futuro. Vedremo se basterà.