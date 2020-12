Sam Porter Bridges diventa V: Death Stranding accoglie contenuti di Cyberpunk (e il trailer è epico)

Che ci fosse un rapporto speciale tra CD Projekt RED e Kojima Productions si era già capito da tempo, con il mutuo scambio di comunicazioni in pubblico ed easter egg curiosi a cui abbiamo assistito all’interno di Night City dedicati proprio a Hideo Kojima e compagni. Ecco perché non arriva completamente dal cielo la notizia che oggi la casa giapponese abbia pubblicato un aggiornamento gratuito per l’edizione PC del suo Death Stranding, che introduce proprio una collaborazione con Cyberpunk 2077.

E ad accompagnarlo, come nello stile di Kojima Productions, c’è ovviamente un trailer sopra le righe che dà un po’ di V all’instancabile Sam Porter Bridges.

Death Stranding accoglie Cyberpunk 2077 a modo suo

Il video è stato pubblicato sui canali ufficiali della software house giapponese, che proprio ieri ha celebrato il suo quinto compleanno, e ve lo proponiamo in embed di seguito nella nostra notizia.

«Siamo davvero entusiasti di annunciare finalmente l’arrivo della patch per Death Stranding su PC con Cyberpunk 2077. Godetevi anche il 50% di sconto per Death Stranding per un tempo limitato!» ha scritto Kojima Productions, segnalando il corposo taglio di prezzo per il suo open world sia su Steam che su Epic Games Store.

We’re super excited to finally announce that our #DeathStrandingPC x #Cyberpunk2077 patch is now live! Enjoy 50% off DEATH STRANDING for a limited time only.

Steam ➡️ https://t.co/EiL9liNUnb

Epic Games Store ➡️ https://t.co/9QONAG4oPThttps://t.co/haKMBsStb7 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 17, 2020

Anche CD Projekt RED ha sottolineato la collaborazione tra i due giochi, che vede l’arrivo di oggetti tematici per Sam e altre cose non meglio precisate, che potrete scoprire scaricando la patch ora disponibile (e che attendiamo di scoprire anche noi).

Per il momento si parla comunque di oggetti che hanno un effetto sul gameplay, di alcune meccaniche di hacking e di missioni aggiuntive ispirate al mondo di Cyberpunk 2077, oltre alla presenza di alcuni personaggi arrivati proprio da Night City.

#DeathStrandingPC x #Cyberpunk2077 collaboration is now live! Download the new patch for Death Stranding on PC and enjoy Cyberpunk-themed items for Sam (and more)! pic.twitter.com/0j6sbi78Pc — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 17, 2020

Vi ricordiamo che Death Stranding è disponibile anche su PS4 con pubblicazione di Sony, mentre su PC è pubblicato da 505 Games. Il gioco vi mette nei panni di Sam Porter Bridges, un corriere che in un futuro mondo distopico è chiamato a tenere collegate le persone e fornire loro delle risorse, perché sono impossibilitate a incontrarsi e vivono isolate le une delle altre.

Nel cast del gioco di Hideo Kojima troviamo Norman Reedus (Sam), Lea Seydoux (Fragile), Margaret Qualley (Mama), Mads Mikkelsen (Cliff) e Guillermo del Toro (Deadman). Per sapere come si comporta su PC fate riferimento alla nostra ricca video recensione.