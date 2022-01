Dying Light 2, l’infografica svela 5 anni di supporto con DLC e bonus gratis

Uno dei giochi in uscita più attesi dell’anno è sicuramente Dying Light 2, l’ambizioso sequel survival horror in prima persona che Techland ha intenzione di supportare per molto tempo.

In vista dell’imminente lancio, previsto per il prossimo 4 febbraio, gli sviluppatori stanno svelando numerosi dettagli su ciò che gli utenti potranno aspettarsi da Dying Light 2, anticipando la voglia di voler divertire i propri fan il più a lungo possibile.

Aveva destato infatti molto scalpore la notizia di una possibile durata massima di ben 500 ore, anche se poi Techland ha voluto chiarire che in realtà la campagna principale durerà «solo» 20 ore.

Uno degli annunci che invece aveva soddisfatto maggiormente la community è stato scoprire come sia previsto un incredibile supporto post-lancio di ben 5 anni.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, gli sviluppatori sono voluti entrare maggiormente nel dettaglio, svelando cosa ci si potrà aspettare esattamente nei prossimi 5 anni di vita di questo attesissimo survival.

Nei mesi successivi al lancio di Dying Light 2 sarà infatti possibile aspettarsi non solo il primo DLC della storia, ma anche tanti nuovi contenuti aggiuntivi, anche gratis, che includeranno nuovi eventi, nemici, armi e «tanto altro».

Inoltre, all’interno dei 5 anni di supporto post-lancio garantiti, Techland ha assicurato che ci sarà anche la seconda espansione della storia, oltre a numerose nuove aggiunte che serviranno a tenere attivo il titolo: di seguito troverete l’infografica rilasciata dagli sviluppatori.

Naturalmente ci si potrà aspettare anche tanti aggiornamenti che miglioreranno l’esperienza complessiva in-game, oltre all’aggiunta di nuove feature richieste dalla community.

Tra queste ci sarà anche la cooperativa cross-gen, che sarà purtroppo assente al lancio ma sulla quale gli sviluppatori sarebbero già al lavoro per poterla includere il prima possibile.

Sfortunatamente è arrivata anche una brutta notizia per il nostro territorio: Dying Light 2 non sarà doppiato in italiano, ma solo sottotitolato e localizzato adeguatamente.

Anche gli utenti Switch sono rimasti delusi nello scoprire che l’edizione per la console ibrida è stata rinviata: gli sviluppatori hanno assicurato che comunque uscirà «entro 6 mesi» dal lancio inizialmente previsto.