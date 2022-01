Dying Light 2, c’è un’ottima notizia per i giocatori su PS4 e PS5

Dying Light 2 è uno dei giochi più attesi la cui uscita è prevista nelle prossime settimane.

Il nuovo open world a tema zombie di Techland arriverà sul mercato il prossimo 4 febbraio per PC e console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il nuovo capitolo della serie offrirà un’esperienza rifinita e migliorata rispetto al capostipite, soprattutto per quanto riguarda il parkour e la libertà di movimento, caratteristica distintiva della serie che questa volta fornirà al giocatore modi sempre nuovi e dinamici per spostarsi ed esplorare la mappa di gioco.

Mentre negli ultimi giorni ci sono state numerose discussioni riguardanti la longevità di Dying Light 2, qualcuno si è chiesto anche se il titolo avrà delle prestazioni che sarà possibile considerare veramente next-gen, soprattutto su PS5.

Adesso proprio i giocatori che hanno intenzione di acquistare la console dotata di Dualsense, ricevono una notizia che sicuramente rasserenerà i loro animi.

Il team di Dying Light ha infatti confermato che i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro avranno la possibilità di fare l’upgrade gratuito alla versione PS5 del gioco.

Dunque, chiunque acquisterà Dying Light 2 per console PS4 o PS4 Pro, potrà in seguito avere la versione PlayStation 5 del gioco, dunque quella next-gen, in maniera totalmente gratuita, senza alcun costo aggiuntivo.

Aggiungiamo inoltre che il titolo supporterà lo Smart Delivery di Microsoft, ma che purtroppo la modalità cooperativa cross-gen non sarà presente al lancio.

Proprio per PS5, tra l’altro, recentemente è apparsa la lista di trofei ad sbloccare per quanto riguarda il nuovo gioco di Techland. Se volete darle un’occhiata la trovate a questo link.

Infine ricordiamo che Dying Light 2 è stato recentemente rinviato solamente per una piattaforma: ecco quale.