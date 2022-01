No, Dying Light 2 purtroppo non sarà doppiato in italiano

Ultimamente si parla spesso di Dying Light 2, titolo open world pieno di zombie e mostruosità di ogni tipo che è in dirittura d’arrivo, pronto a intrattenere i tanti appassionati che aspettano da anni un sequel dell’amato primo capitolo.

Il titolo Techland, in uscita il 4 febbraio per PC e console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, si prospetta un’avventura avvincente e stimolante, in cui l’esplorazione la fa da padrone grazie alle caratteristiche meccaniche parkour.

Nelle ultime settimane questo secondo capitolo della serie è stato al centro di numerose discussioni riguardante la sua longevità, suscitando non poche polemiche.

Molti inoltre si sono chiesti se Dying Light 2 sarebbe stato in grado di fornire un’esperienza veramente next-gen, ed è arrivato un video che fuga ogni dubbio per quanto riguarda la versione PS5.

Proprio per la versione PlayStation 5 è da poco arrivata anche la notizia che il gioco godrà di un upgrade completamente gratuito per permettere agli utenti PS4 e PS4 Pro di giocare il nuovo titolo al massimo delle sue potenzialità sulla nuova console ammiraglia di Sony.

Ora gli sviluppatori si sono espressi nuovamente tramite l’account Twitter ufficiale del gioco per confermare le lingue da esso supportate.

Purtroppo dobbiamo comunicare che la lingua italiana sarà presente solamente per quanto riguarda l’interfaccia di gioco e i sottotitoli, venendo così a mancare la componente audio.

Ci duole quindi affermare che Dying Light 2 non sarà doppiato in italiano.

Wondering if you’ll be able to play Dying Light 2 Stay Human in your mother tongue? Well, there’s a big chance that yes you will, as the game will be available in 17 languages! Fun fact: we needed 999 actors to deliver all lines of dialogues for all the versions. #DyingLight2 pic.twitter.com/LObCHaiJy1

— Dying Light (@DyingLightGame) January 22, 2022