Dying Light 2 è stato rinviato, ma solo su una piattaforma

Si tratta di uno dei giochi più attesi dell’anno, e il suo nome è Dying Light 2, un gioco che verrà ricordato anche per il suo sviluppo travagliato e i numerosi rinvii, a cui ora se ne aggiunge un altro.

Il gioco sarà un open world da non perdere per tutti gli appassionati di azione a tema zombie, sebbene parliamo di un prodotto ben lontano dai classici survival.

Del resto Techland non ha mai nascosto il fatto di annunciato forse troppo presto il gioco, cosa questa che purtroppo gli si è ritorta contro in tempi non sospetti.

Tuttavia, ora la data di uscita si avvicina per davvero e – dopo la notizia sulla durata di Dying Light 2 – sembra però che il gioco sia stato nuovamente posticipato, ma su una singola console.

Come riportato da Nintendo Life, Dying Light 2 Stay Human non uscirà il 4 febbraio 2022 su Nintendo Switch, bensì in data da destinarsi “entro 6 mesi” dall’uscita iniziale prevista.

Fortunatamente, tutte le altre piattaforme riceveranno il gioco come previsto il 4 febbraio prossimo, facendo quindi tirare un sospiro di sollievo.

Anche se non è stata rivelata una vera ragione per questo ennesimo ritardo, Techland ha ammesso di voler offrire ai fan un’esperienza qualitativamente all’altezza delle aspettative.

La differenza principale tra le versioni per console e la versione per Nintendo Switch è in primis la possibilità di giocare in modalità portatile, oltre all’uso della tecnologia Cloud.

Dying Light 2 Stay Human era già stato in ogni caso rinviato più volte, dalla primavera 2020 a dicembre 2021, per poi slittare dal 7 dicembre 2021 al 4 febbraio 2022.

Del resto, il gioco avrà la sua bella lista di Trofei tutti da sbloccare, che altrettanto poco sorprendentemente è apparsa online con un certo anticipo.

Ma non solo di recente la nostra Stefania Sperandio ha approfondito la questione longevità (a seguito delle 500 ore dichiarate per il gioco Techland), sottolineando il tutto in uno speciale approfondito.