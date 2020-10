DualSense Black appare nuovamente sul web: esiste davvero?

Da tempo si discute circa la possibilità che il DualSense possa essere offerto in altre colorazione, oltre a quella bianca del tutto in linea con quella della console PS5.

Ora, sembra essere emerso un nuovo indizio (con tanto di immagine leak) circa l’esistenza di un presunto pad di colore nero.

Il cosiddetto DualSense Black è stato rivelato infatti dalla Federal Communications Commission degli USA (via VGC), con tanto di immagini “dal vivo” che mostrano qualcuno misurare la lunghezza e la larghezza del pad, oltre a un’analisi delle componentistiche interne.

Poco sotto, gli scatti in questione:

In basso, invece, altri tre scatti che mostrano il pad DualSense di colore nero inquadrato lateralmente e dall’alto:

Ultimi ma non meno importanti, tre immagini che mostrano l’interno del joypad una volta smontato:

Pur non trovando ancora conferma ufficiale da Sony, le immagini che ritraggono questo DualSense nero sono decisamente credibili: che la compagnia giapponese abbia in serbo una sorpresa per tutti i giocatori, magari da fare uscire a Natale? Vi terremo aggiornati.

PS5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori sbarcherà il 12 novembre 2020. La piattaforma sarà offerta in due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray, mentre una seconda Only Digital priva quindi dello stesso lettore.