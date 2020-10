PlayStation 5 venderà 200 o 300 milioni di unità? Un analista ne è sicuro

L’uscita di PlayStation 5 si avvicina e con lei arrivano nuove ipotesi sul numero di console che Sony riuscirà a vendere nella lunga distanza.

Ora, l’analista giapponese del Rakuten Securities Economic Research Institute Norio Imanaka ha decisamente tentato l’azzardo, rivelando che se tutto andrà come deve andare Sony riuscirà a piazzare un numero realmente mostruoso di unità.

Un'immagine del teardown di PS5.

Secondo Imanaka, infatti, esiste la concreta possibilità che la console possa vendere oltre 200 o 300 milioni di console in soli 5 o 6 anni.

Nello specifico, l’analista pone l’accento alla questione eSports, visto che PS5 potrebbe di fatto diventare il punto di riferimento per l’interno settore – aumentando in questo modo la base installata e spodestando il PC – visto che come i fan dell’NBA vogliono scarpe Nike, i fan dell’eSports vorranno la console Sony:

L’eSports richiede hardware che sia veloce e in grado di elaborare video avanzati, non solo per i giocatori professionisti, ma anche per gli atleti dilettanti e gli spettatori. La PS5 a basso prezzo e con specifiche elevate è pensato per tutti i giochi odierno. C’è la possibilità che possa diventare una piattaforma standard internazionale per gli eSport invece dei personal computer.

Insomma, una visione decisamente entusiasta e ottimistica nei confronti della console next-gen Sony. L’analista rincara la dose suggerendo che la console potrebbe finire il suo ciclo vitale toccando i 600-700 milioni di unità, ossia quattro e cinque volte il numero totale delle vendite totali di PS2.

PS5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori sbarcherà il 12 novembre 2020.