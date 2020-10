PS5: i giochi su disco non obbligheranno all’update

Durante la giornata odierna, Sony ha svelato la dashboard di PS5, con le prime immagini (e un video) che ci hanno permesso di ammirare in anteprima l’interfaccia della console next-gen in uscita il prossimo mese.

Ora, Hideaki Nishino – senior vice president of platform and planning management di Sony – ha parlato ai ragazzi di Digital Foundry di un dettaglio specifico ai giochi che gireranno sulla nuova piattaforma, più in particolare quelli in uscita su disco fisico.

Un'immagine di PS5 in fase di smontaggio.

Sembra infatti certo che PS5 non obbligherà agli utenti a effettuare l’aggiornamento per i giochi retail, i quali potranno quindi essere utilizzati da subito, esattamente come avviene su PS4.

L’unica eccezione la troviamo in tutti quei giochi che richiedano una connessione a internet perenne, visto che solo in quel caso l’update sarà strettamente necessario per poter usufruire del gioco senza limiti o impedimenti di sorta.

Nishino ha lasciato intendere che la scelta è stata pressoché obbligata ed un eventuale cambio di rotta è fuori discussione. Staremo a vedere se la scelta si rivelerà un problema sulla lunga distanza, specie per il fatto che il mercato sta inevitabilmente virando solo ed esclusivamente verso le edizioni digitali dei giochi.

PS5, nella sua doppia versione

Avete già letto anche che negli Stati Uniti gli accessori di PlayStation verranno con molta probabilità spediti con largo anticipo, a quanto pare già dalla fine del mese di ottobre? E la dashboard della console in movimento l’avete vista (incluse le caratteristiche del sistema operativo della console next-gen)?

PS5 arriverà in Europa (Italia inclusa) dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori vedrà la luce sugli scaffali il 12 novembre 2020 (ossia una settimana prima delle release nel Vecchio Continente).

Al prezzo di 499€ potrete mettere le mani sulla console con lettore ottico, mentre la versione Digital Only sarà offerta a 399€ (le due piattaforme differiscono solo ed esclusivamente per l’assenza di un lettore ottico).