Dragon Ball Z Kakarot torna in versione next-gen: ecco la data di uscita

Dragon Ball Z Kakarot è stato uno dei videogiochi più amati tra quelli legati al manga di Akira Toriyama, ed ora torna in versione next-gen.

A distanza di anni dalla sua uscita, Dragon Ball Z Kakarot diventa next-gen anche con dei contenuti aggiuntivi di storia come DLC.

Un recente video ci aveva mostrato le potenzialità tecniche di questa nuova versione del gioco, e ora c’è finalmente una data di uscita.

Oltre a una veste grafica rivista e adattata agli standard di nuova generazione, Dragon Ball Z Kakarot su console next-gen sarà disponibile a 60fps fissi, fornendo così davvero un’esperienza next-gen.

Le texture appaiono particolarmente ripulite, ma c’è anche una maggiore fedeltà degli effetti grafici e nuovi dettagli visibili su schermo.

E ora abbiamo anche una data di uscita, grazie ad un nuovo trailer:

Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 13 gennaio 2023.

