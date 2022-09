Dragon Ball Z Kakarot su PS5 e Xbox Series X è davvero next-gen, nel nuovo video ufficiale

Durante il Tokyo Game Show 2022 è arrivata una novità importante per i fan di Dragon Ball Z Kakarot: l’amato titolo celebrativo dell’anime e manga non solo riceverà un secondo season pass, ma arriverà anche su PS5 e Xbox Series X.

Il gioco di ruolo che celebra gli eventi più importanti della saga di Dragon Ball (lo trovate su Amazon) sta per infatti per ricevere un nuovo Season Pass, di cui è già stato svelato il primo contenuto: una nuova campagna che ripercorrerà le avventure di Bardock, il guerriero Saiyan padre di Goku.

Inoltre, arriverà nel corso del 2023 anche un’edizione su PS5 e Xbox Series X|S con contenuti grafici migliorati, mostrati in questi istanti da Bandai Namco con un interessante video comparativo.

Oltre a una veste grafica rivista e adattata agli standard di nuova generazione, Dragon Ball Z Kakarot su console next-gen sarà disponibile a 60fps fissi, fornendo così davvero un’esperienza next-gen.

Nel video comparativo pubblicato dal publisher, che vi riproporremo di seguito, appare particolarmente evidente come non solo le texture appaiano particolarmente ripulite, ma anche una maggiore fedeltà degli effetti grafici e nuovi dettagli visibili su schermo.

DRAGON BALL Z: KAKAROT arriverà su PS5™ e Xbox Series X|S!

Goditi la grafica migliorata e 60fps, guarda il video di confronto! #DBZK pic.twitter.com/G9M1A2774o — BANDAI NAMCO IT (@BandaiNamcoIT) September 19, 2022

Anche solo una rapida occhiata ci permetterà infatti di scoprire come le ambientazioni appaiano adesso molto più curate rispetto al passato e decisamente più belle da ammirare, trasmettendo davvero la sensazione di trovarci all’interno della serie animata.

Ricordiamo che il lancio dell’edizione next-gen di Dragon Ball Z Kakarot è attualmente previsto per il 2023: al momento non sappiamo se siano previste ulteriori novità per queste versioni, ma vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori comunicazioni ufficiali.

Segnaliamo inoltre che Kakarot non sarà l’unico gioco della serie ad arrivare su console next-gen: recentemente è stato infatti annunciato l’upgrade di Dragon Ball FighterZ con una novità rivoluzionaria per gli amanti delle battaglie online.

Per chi è invece alla ricerca di un’esperienza completamente diversa, ma sempre adatta agli amanti della saga, Dragon Ball The Breakers ha svelato i suoi nuovi personaggi giocabili, tra i quali c’è una divertente new entry davvero inaspettata.