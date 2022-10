Horizon Zero Dawn Remake sarebbe in arrivo su PS5 (e c’è uno spin-off) [Agg.]

Aggiornamento ore 11.28: Arrivano ancora conferme sul ritorno di Horizon Zero Dawn: Gematsu sostiene di aver ricevuto nelle ultime ore un documento con diversi progetti non annunciati da Sony Interactive Entertainment — includendo proprio un’edizione remastered della prima avventura di Aloy e uno spin-off multiplayer.

Se la nuova indiscrezione fosse confermata, alla fine potrebbe dunque non trattarsi di un remake vero e proprio, ma di una rimasterizzazione next-gen.

Articolo originale: Nuove indiscrezioni arrivate nelle scorse ore potrebbero aver svelato un sorprendente nuovo progetto esclusivo in casa PlayStation: sembrerebbe infatti che Sony e Guerrilla Games siano al lavoro su un remake — o edizione remastered — per PS5 di Horizon Zero Dawn.

Si tratterebbe di un progetto molto simile a quanto visto recentemente con The Last of Us Part I (che trovate su Amazon): sfruttando la potenza delle console next-gen, verrebbe riproposta un’avventura con tanti miglioramenti, incluso naturalmente quello grafico.

Il report arriva direttamente da MP1ST, ma pochi istanti fa sarebbe stato confermato anche da fonti interne di VGC: nel remake o remaster di Horizon Zero Dawn sarebbe possibile assistere a nuovi effetti di luce e animazioni, oltre a modelli rivisitati per i personaggi principali.

Ma non solo: questo nuovo progetto consentirebbe anche di introdurre nuove modalità grafiche, aggiornamenti per la quality of life, più opzioni per l’accessibilità e, soprattutto, un gameplay migliorato.

Non sarebbe però l’unico progetto attualmente in lavorazione: secondo lo stesso report, ci sarebbe in lavorazione anche uno spin-off multiplayer per PC e PS5, ideato direttamente da Guerrilla Games.

Non è la prima volta che si parla di questa ipotesi, dato che esattamente un anno fa era già arrivato un indizio da Guerrilla Games per il futuro multiplayer della serie che, stando all’ultimo report, potrebbe presto diventare realtà.

La decisione di riproporre con una versione rimasterizzata — o addirittura un remake — un titolo uscito soltanto 5 anni fa certamente potrà sembrare discutibile, ma se le voci fossero confermate dimostrerebbero la volontà della casa di PlayStation di voler rendere next-gen tutti i più amati giochi del passato. Per il momento, vi invitiamo comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali commenti o annunci ufficiali.

Se non avete ancora recuperato la prima grande avventura di Aloy, vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn è anche uno dei protagonisti delle ultime offerte di PlayStation Store: si tratta di uno dei tanti giochi che potete recuperare a meno di 10 euro.

Nel frattempo, sembra che gli utenti potranno tornare presto ad esplorare l’Ovest Proibito: un attore avrebbe infatti svelato il primo DLC di Horizon Forbidden West.