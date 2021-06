Dragon Ball Z Kakarot, svelata la data del DLC con un amato personaggio

Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha appena annunciato la data del terzo DLC dedicato a Dragon Ball Z Kakarot, in cui tornerà uno dei personaggi più amati dai fan.

L’ultima avventura open world di Goku ha appassionato i fan della saga per la propria fedeltà nella narrazione degli eventi della serie: considerando il protagonista, certamente anche quest’ultima espansione non farà eccezione.

Parliamo ovviamente di Trunks dal futuro, protagonista di quella che rappresenta, purtroppo per gli appassionati, l’ultima espansione per la campagna principale di Kakarot.

Dragon Ball Z Kakarot è stato un vero e proprio successo per il franchise, dato che l’anno scorso è riuscito a raggiungere ben due milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Trunks: The Warrior of Hope è l'ultima espansione di Dragon Ball Z Kakarot ed uscirà l'11 giugno.

L’espansione Trunks: The Warrior of Hope si concentrerà su una realtà alternativa, nella quale Goku è scomparso a causa della malattia al cuore che lo ha colpito.

In questa spaventosa nuova realtà, la maggior parte dei Guerrieri Z sono stati sconfitti dai temibili cyborg: Trunks dal futuro potrebbe dunque rappresentare l’unica vera speranza per la salvezza del mondo.

Il terzo ed ultimo DLC per la campagna di Dragon Ball Z Kakarot uscirà l’11 giugno e permetterà di esplorare ancora di più la backstory di uno dei personaggi più amati della serie.

Per celebrare l’annuncio, Bandai Namco ha anche pubblicato un trailer, in cui è possibile vedere Gohan del futuro, con un braccio solo, affrontare i temibili Androidi 17 e 18:

Alcuni fan potrebbero rimanere delusi dal fatto che si tratta dell’ultimo contenuto aggiuntivo che verrà rilasciato per la campagna, ma saranno comunque felici di poter interpretare nuovamente ed approfondire uno dei personaggi più popolari della saga.

Si tratta anche di un modo per poter onorare la memoria di Shunsuke Kikuchi, lo storico compositore della serie scomparso poco più di un mese fa.

