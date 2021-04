Morto il compositore delle musiche di Dragon Ball

Shunsuke Kikuchi, compositore di alcune tra le più importanti colonne sonore del passato, incluse quelle dell’anime di Dragon Ball, è morto a causa di una polmonite all’età di 89 anni.

Oltre alla saga di Goku e compagni, da cui sono stati tratti decine di videogiochi di successo (molti dei quali prodotti da Bandai Namco), Kikuchi ha collaborato anche alle soundtrack di icone dell’animazione giapponese come Kamen Rider e Doraemon, come riportato anche da DualShockers.

Pic via Doraemon Wiki

Ma non solo: ricordiamo anche la collaborazione per le colonne sonore di Tiger Mask (noto in Italia come L’Uomo Tigre), Dr. Slump e Dragon Ball Z. Per quest’ultimo in particolare, Kikuchi ha prodotto ben 23 album tra il 1986 e il 1995, per un totale di oltre 400 tracce audio.

Indimenticabili anche le OST di Babil Junior, Cybernella, Kyashan il ragazzo androide, Coccinella, Space Robot, UFO Robot Goldrake, Jet RoboteIl Grande Mazinga contro Getta Robot.

Purtroppo, la scomparsa di Kikuchi non è l’unico lutto che ha colpito il mondo delle colonne sonore in questi giorni: il compositore Ashif Hakik è venuto a mancare da poco, ricordandolo per le colonne sonore di Crash Team Racing: Nitro-Fueled e Crash Nitro Kart, oltre a Fantavision e il primo capitolo della serie Sly Raccoon, uscito nel 2002 su console PlayStation 2.

La redazione di SpazioGames ne approfitta per fare i più sentiti omaggi al grande compositore scomparso, accompagnati dalle condoglianze alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Shunsuke.

Per quanto riguarda Goku & Co., Dragon Ball FighterZ è uno degli ultimi videogiochi dedicati alla serie, un picchiaduro che comprende sia una modalità storia che il multiplayer.