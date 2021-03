Trunks dal futuro ultimo (di un mare di) DLC per Dragon Ball Z Kakarot

Durante la livestream Dragon Ball Games Battle Hour, Bandai Namco ha svelato numerosi contenuti in arrivo per i suoi titoli dedicati alla saga di Dragon Ball.

I colleghi di Twinfinite ci riportano un resoconto della conferenza, che ha visto annunci inerenti ben tre titoli della serie.

Innanzitutto, parliamo di Dragon Ball Z Kakarot. Il gioco, di cui vi parlammo con un certo entusiasmo nella nostra recensione, ha da poco festeggiato il suo primo anno di vita.

L’espansione in arrivo ha come titolo “Trunks: The Warrior of Hope“, e come si può intuire si focalizzerà su Trunks e sulla sua realtà alternativa.

Una nota amara – sarà l’ultimo DLC per la campagna del gioco. Di seguito potete vedere il trailer d’annuncio:

La data di uscita di questo DLC è prevista per l’estate su tutte le versioni del gioco, cioè PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per quanto riguarda Dragon Ball Xenoverse 2, titolo ormai datato ma ben lontano dall’essere abbandonato, esso vedrà l’arrivo di due nuovi contenuti, i Legendary Pack 1 e 2, previsti rispettivamente per il 18 marzo e per l’autunno.

Ecco il trailer dei due pacchetti:

Infine, il più classico picchiaduro Dragon Ball FighterZ ha mostrato in azione Gogeta SSJ4, personaggio in arrivo il 12 marzo, ma giocabile fin dal 10 marzo per chi possiede il FighterZ Pass 3.

Gogeta andrà quindi ad arricchire il già numeroso cast di personaggi, che negli scorsi mesi aveva visto nuovi arrivi.

Ecco l’immancabile trailer di presentazione:

Anche in questo caso, stiamo parlando di un titolo che continua a ricevere supporto dopo ben tre anni, una scelta sensata se pensiamo all’ottima qualità del titolo, amato da milioni di fan in tutto il mondo.

Non è un caso, infatti, che lo scorso novembre Dragon Ball FighterZ abbia raggiunto un traguardo di vendite davvero ragguardevole. Non ci stupiremmo quindi nel vedere continuare il supporto anche dopo il passaggio alla nuova generazione di console.