Dragon Age 4 punterà forte sulle scelte dei giocatori

Dragon Age 4 è sicuramente uno dei giochi più attesi dai fan dei titoli di BioWare.

Il progetto è ancora avvolto da una nube di mistero, dopo l’annuncio avvenuto ai The Game Awards 2018 del sequel di Dragon Age Inquisition si sa ancora molto poco, e pare proprio che il titolo sia ancora nelle sue fasi iniziali e ben lontano dal vedere la luce sul mercato.

Le lunghe tempistiche dello sviluppo del gioco hanno anche subito dei rallentamenti a causa della perdita del senior directive creator della serie Matt Goldman (che stava anche occupandosi del quarto capitolo), il quale ha lasciato BioWare lasciando in acque agitate il team alle prese con il nuovo capitolo della famosa serie RPG fantasy.

Nonostante tutto la software house non si è certo data per vinta, e ha affermato di stare mettendo il massimo impegno per confezionare un ottimo capitolo di Dragon Age e che soprattutto non disattenda le aspettative dei fan mantenendo alto lo standard qualitativo proprio del team.

C’è anche da dire che BioWare negli ultimi anni non se l’è passata proprio bene, basti pensare alla questione intorno ad Anthem, su cui il team puntava moltissimo, e che sappiamo bene essersi rivelato un sonoro buco nell’acqua.

A quanto pare tuttavia la lezione è stata incassata e da essa il team sta rinascendo come una fenice.

Adesso infatti apprendiamo alcune interessanti novità sul nuovo Dragon Age 4 e il team sembra essere entusiasta di poter riportare in auge il franchise con un titolo che si focalizzerà soprattutto (via Eurogamer.net)sulle scelte intraprese da ogni singolo giocatore, in modo da fornire un’esperienza single player story-driven decisamente complessa e ramificata.

«Abbiamo un gruppo di veterani e talentuosi sviluppatori che sta lavorando sulla nuova iterazione del franchise. Ci stiamo concentrando su una esperienza single-player basata sull’importanza delle scelte e del loro impatto».

Con queste premesse aumenta l’interesse per il nuovo Dragon Age che potrebbe rivelarsi un’esperienza oltre le aspettative.

Infine, se volte sapere tutto ciò che sappiamo fino ad ora del nuovo capitolo della serie, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sul tema.