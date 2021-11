Sorpresa per l’N7 Day: un’immagine per il nuovo Mass Effect!

Sappiamo che il 7 novembre non è mai una giornata come le altre per i fan di Mass Effect e anche quest’anno è stato così.

Celebrando il celebre N7 Day, il giorno della Normandy e dei suoi eroi, BioWare ed Electronic Arts hanno svelato nelle scorse ore alcuni interessanti e curiosi dettagli da Mass Effect Legendary Edition.

Tuttavia, i fan erano in impaziente attesa di novità sul prossimo Mass Effect, del quale sappiamo ancora davvero poco: gli indizi suggeriscono un ritorno di Liara (che si vedeva nel teaser trailer), stiamo ancora cercando di capire se e come gli universi della trilogia di Shepard e di Mass Effect Andromeda si uniranno e da che punto, in caso, prenderanno piede le vicende.

Mentre i fan non trovano (giustamente) risposta alle loro domande, ecco che ne sorgono di nuove. A sorpresa, infatti, BioWare ha pubblicato una nuova immagine, un concept art, per il prossimo Mass Effect.

E l’immagine, estremamente suggestiva, sta già facendo scattare tantissime nuove teorie tra i fan, tra chi cerca di capire chi siano i personaggi e chi vede riferimento ad Andromeda nell’uso della palette. Ve la proponiamo di seguito.

Nel tweet che accompagna l’immagine, BioWare scrive di aver voluto pubblicare questa «sorpresa dal team al lavoro sul nuovo Mass Effect», e subito dopo ringrazia i fan per l’entusiasmo mostrato anche nella data odierna.

Di seguito, il tweet in lingua originale.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀

Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021