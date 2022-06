Dragon Age Dreadwolf, il titolo nasconderebbe un segreto

Il 2 giugno scorso EA ha confermato ufficialmente Dragon Age Dreadwolf, il vero nome del nuovo e attesissimo Dragon Age.

Dragon Age Inquisition ha convinto alcuni e lasciato perplessi altri, ragion per cui l'attesa per il nuovo gioco è davvero alta.

Ad accompagnare il logo, che come notate tende sui toni del viola, sono stati i primi dettagli sull’avventura, in cui Solas avrà un ruolo chiave.

Ora, però, come riportato anche dai colleghi di Game Rant, qualcuno potrebbe aver scovato un segreto niente male nascosto nel titolo del gioco.

Quando si parla di Dragon Age Dreadwolf, tutto ciò che i fan hanno a disposizione sono i trailer rilasciati in precedenza e il nuovo titolo.

Tuttavia, potrebbero ora essere emersi altri indizi sul gioco, nascosti in bella vista: il fatto che il prossimo Dragon Age si intitoli Dreadwolf potrebbe avere un significato più importante di quanto si pensi.

Difatti, sembra che il titolo sia in realtà un anagramma, come scovato via Twitter da un giocatore con parecchio intuito dalla sua.

DREADWOLF IS AN ANAGRAM FOR FADE WORLD https://t.co/TyMDDZJUTZ — c a s s i e ✨ (@banalnadas) June 2, 2022

Dreadwold sarebbe infatti l’anagramma di Fade World (tradotto come Mondo della Dissolvenza), come ha fatto notare l’utente ‘banalnadas0’.

Sebbene l’ex produttore di Dragon Age: Dreadwolf Mike Darrah non lavori più per BioWare, ha risposto al tweet di banalnadas con l’emoji degli occhi, suggerendo che potrebbe esserci qualcosa di vero in questa scoperta.

Nell’universo di Dragon Age, la Dissolvenza è il mondo degli spiriti, separato dal mondo materiale (gli appartenenti alla magia attingono alla Dissolvenza per potenziare le loro abilità).

BioWare non ha al momento diffuso ulteriori dettagli in merito, ma ha fatto sapere che il gioco non arriverà nel 2022 e che avremo ulteriori novità comunque entro l’anno.

Del resto, che il gioco non fosse esattamente dietro l’angolo era cosa nota: non ci resta quindi che attendere pazientemente prima di saperne di più.