BioWare svela Dragon Age: Dreadwolf (che era Dragon Age 4)

Fin da quando abbiamo saputo che BioWare stava lavorando a un nuovo Dragon Age – battezzato idealmente Dragon Age 4 – l’attesa è sempre stata molta. Inquisition (che trovate su Amazon) ha convinto alcuni e lasciato perplessi altri, da allora il team maestro dei giochi di ruolo non ha azzeccato tutti i passi che ha compiuto e una IP come questa ha sicuramente bisogno di continuare a far battere il cuore degli appassionati.

Per farlo battere, la compagnia ed EA hanno deciso che la data del 2 giugno fosse quella ideale, considerando che è stato confermato ufficialmente Dragon Age: Dreadwolf, il vero nome del nuovo Dragon Age. Ad accompagnare il logo, che come notate tende sui toni del viola, sono i primissimi dettagli sull’avventura, in cui Solas avrà un ruolo chiave.

Il logo di Dragon Age: Dreadwolf

Come scritto da BioWare:

«Il nostro prossimo gioco ora ha un nome ufficiale. Sappiamo che siete stati in ansiosa attesa di dettagli e oggi siamo felici di potervi rivelare il titolo della prossima avventura nelle lande di Thedas».

Il riferimento è proprio a Solas, «the Dread Wolf», scrive BioWare, che secondo alcuni è un elfo antico, secondo altri per niente. «Per alcuni è un traditore della sua gente, o un salvatore che ora cerca di soccorrerli al costo del tuo mondo. Le sue motivazioni sono imperscrutabili e i suoi metodi spesso discutibili, il che gli ha portato una reputazione vicina a quella di una divinità ingannevole – un giocatore di giochi oscuri e pericolosi» continuano gli sviluppatori.

Attenzione, perché viene confermato che anche chi non ha mai giocato Dragon Age non avrà problemi ad avvicinarsi alla saga da questo episodio, in cui Solas sarà l’antagonista.

«Si presenterà bene da sé quando il momento sarà giusto», scrive BioWare, anticipando che «se siete nuovi in Dragon Age, non dovete preoccuparvi di non avere incontrato ancora il nostro antagonista».

Al momento BioWare non ha diffuso ulteriori dettagli, ma ha fatto sapere che il gioco non arriverà nel 2022 e che avremo ulteriori novità entro quest’anno. Aspettiamoci, quindi, qualche informazione aggiuntiva in futuro, ma non certo un lancio imminente – come già si era percepito fin dall’annuncio, che alludeva a un gioco non esattamente dietro l’angolo.