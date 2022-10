Dopo The Witcher Remake, che fine ha fatto The Witcher 3 next-gen?

The Witcher Remake è stato l’annuncio a sorpresa di oggi, ma i fan di Geralt stanno aspettando anche The Witcher 3 next-gen.

Il capolavoro della passata generazione di CD Projekt Red, che trovate sempre su Amazon, sta aspettando di essere rimesso a lucido per l’attuale generazione di console.

Il tanto atteso aggiornamento next-gen annunciato qualche tempo fa è ancora latitante, sebbene ogni tanto spuntino degli indizi.

E nell’attesa ci pensano i fan a far diventare The Witcher 3 un titolo al passo con i tempi, con le solite mod che portano il titolo ad 8K.

I fan non si sono lasciati scappare l’occasione di chiedere a CD Projekt Red informazioni sulla versione next-gen di The Witcher 3.

Come riporta Push Square, l’annuncio di The Witcher Remake è stato l’assist ideale per avere informazioni riguardo l’aggiornamento.

L’ultima volta che CD Projekt Red ha parlato dell’update next-gen aveva lasciato intendere che sarebbe stato pubblicato ancora nel 2022, ma l’anno sta andando avanti e non ci sono novità.

Così un fan su Twitter ha colto l’occasione per chiedere apertamente quando The Witcher 3 diventerà finalmente next-gen:

Soon ;) — The Witcher (@witchergame) October 26, 2022

CD Projekt Red ha risposto con un sibillino “Presto ;)” con tanto di occhiolino.

Ovviamente non abbiamo idea di cosa significhi quel “presto”, considerato che mancano giusto due mesi alla fine dell’anno, sempre se The Witcher 3 next-gen sarà ancora previsto per il 2022.

Il quale dovrà essere inserito nella miriade di progetti che CD Projekt Red ha annunciato di recente, e che stanno andando avanti in maniera spedita.

Tra questi c’è anche The Witcher Remake, annunciato oggi, e che abbiamo scoperto essere uno dei tanti nomi in codice nella lista dei progetti futuri.

Chissà se nella versione next-gen del terzo capitolo verrà rimessa a lucido anche la scena più iconica del gioco, che nel frattempo è diventata una torta.