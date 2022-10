The Witcher 3, sbuca una data di uscita per la versione next-gen

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, sebbene i fan stiano guardando da mesi alla versione next-gen annunciata mesi fa da CD Projekt RED ma ancora oggi latitante.

Le avventure di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) torneranno molto presto su console PS5 e Xbox Series X|S, sebbene ad oggi manchi una data da segnare in rosso sul calendario.

Senza dimenticare anche che solo poche settimane fa CDPR ha alzato il sipario sul futuro del franchise, che tra nuovi capitoli e trilogie inedite sembra essere davvero florido.

Ora, dopo le avvisaglie di alcuni giorni fa che si sono purtroppo rivelate essere un nulla di fatto, la data di uscita della versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt potrebbe essere svelata in anticipo.

Come riportato anche da PSU, CD Projekt RED continua a non accennare alla data di uscita delle versioni next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, sebbene il rivenditore britannico GAME potrebbe aver fatto luce su quando il celebre RPG fantasy tornerà in azione.

Secondo un dipendente della nota catena di negozi, il rivenditore ha pubblicato un aggiornamento nel suo database per un The Witcher 3 GOTY Edition, presumibilmente la versione PS5 e Xbox Series X/S del gioco.

La data indicata nel database è il 9 dicembre 2022, che corrisponde alla finestra del quarto trimestre 2022 annunciata in precedenza da CDPR.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che le versioni PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3 Wild Hunt presenteranno una serie di miglioramenti rispetto alla versione originale, tra cui il ray tracing e tempi di caricamento migliorati, oltre ad aggiungere anche tutti i contenuti scaricabili precedentemente rilasciati.

Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale da parte di CD Projekt, la quale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Restando in tema, avete letto che il capitolo noto ora come Project Sirius potrebbe contenere paesaggi generati proceduralmente, perlomeno stando ad alcuni annunci di lavoro apparsi in rete in queste ore?

Ma non solo: ricordiamo in ogni caso che sempre alcuni giorni fa è stato annunciato anche un sequel di Cyberpunk 2077.