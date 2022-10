The Witcher 3, i fan trasformano la scena più celebre… in una torta

Tra i momenti più iconici di The Witcher 3 c’è sicuramente la scena del bagno di Geralt, diventata famosa tra meme e celebrazione.

Senza nulla togliere al capolavoro di CD Projekt Red, che trovate su Amazon, ma se dobbiamo pensare ad una scena immortale del gioco ci viene in mente solo quella.

Diventata talmente famosa che è stata ripresa anche nella serie di Netflix, la cui terza stagione si avvicina ed ha finalmente una data di lancio.

Serie a cui puntano anche i prossimi progetti, quelli che ha svelato di recente lo studio polacco, che punta a creare un prodotto crossmediale.

La scena del bagno di Geralt è stata protagonista anche di una puntata di Nailed It! di recente.

Nel caso non lo conosciate si tratta di un show culinario, trasmesso proprio su Netflix, dove tre cuochi dilettanti competono per ricreare torte e dolci, creati da chef esperti, con il fine di vincere il montepremi da 10.000 dollari.

In una delle ultime puntate è stato richiesto di creare una torta ispirata alla scena di cui sopra di The Witcher, con risultati esilaranti come riporta The Gamer.

Gli sforzi dei concorrenti sono lodevoli, ma le torte non così tanto. D’altronde il divertimento è proprio vedere amatori, dilettanti, o completi incapaci dilettarsi nelle imprese di chi fa il pasticciere di mestiere.

Non sembra molto gustosa, vero?

Complimenti però per lo sforzo, perché già creare una cosa del genere sembra molto difficile per noi, figuriamoci farlo in un programma TV.

Speriamo di vedere altre torte ispirate ad altri videogiochi, che siano di altri franchise o sempre di The Witcher 3. I fan potrebbero avere l’imbarazzo della scelta nei prossimi anni.

The Witcher è infatti diventato un franchise con una marea di nuovi giochi e qui, effettivamente, la scelta si fa estrema.



Per quanto riguarda il sequel di Cyberpunk 2077, invece, non è difficile pensare che verrà inserita una modalità di qualche tipo, visto che già all’epoca dell’uscita i fan la chiedevano.