Ci sono una marea di nuovi The Witcher in lavorazione: l’annuncio di CD Projekt

Il futuro della saga The Witcher nel mondo dei videogiochi si promette parecchio ricco. A svelarlo è stata nientemeno che CD Projekt, la compagnia polacca che ha portato alla gloria videoludica Geralt di Rivia, che nella giornata di martedì ha confermato i lavori in corso su tre nuovi progetti dedicati alla saga (uno dei quali è una trilogia) nata dalla penna di Andrzej Sapkowski (su Amazon trovate i suoi libri).

Attraverso i suoi canali ufficiali – qui il documento integrale – CD Projekt ha fatto sapere di avere tre fronti aperti sul franchise. Uno è quello che avevamo già scoperto qualche tempo fa, l’inizio di una nuova trilogia. Gli altri due, invece, sono tutti da scoprire.

Project Polaris

È il gioco che era stato confermato in precedenza, per cui la compagnia si era affrettata a dire che fosse l’inizio di una nuova saga e non un The Witcher 4. Viene confermato anche in questo caso che parliamo dell’ «inizio di una nuova trilogia di The Witcher», quindi possiamo aspettarci altri due titoli a fargli da seguito.

CD Projekt fa sapere che tutti e tre i giochi usciranno nel giro di sei anni dalla release del primo, quindi sembra lecito aspettarsi una release ogni due anni per questa nuova trilogia.

Al momento i lavori sono in fase di pre-produzione, ma sappiamo già che il primo gioco, Project Polaris, sarà realizzato internamente da CD Projekt RED e ci stanno già lavorando oltre 150 persone.

I dettagli noti, in sintesi, sono i seguenti:

Primo capitolo di una nuova trilogia di The Witcher

I tre giochi della trilogia dovrebbero uscire tutti entro sei anni dal primo

Sviluppato da CD Projekt RED, coinvolge oltre 150 persone già da ora

Attualmente in pre-produzione.

Project Sirius

Il secondo progetto svelato da CD Projekt è Project Sirius. Anche questo sarà un gioco ambientato nel mondo di The Witcher e promette un approccio unico alla saga, con una storia tutta da scoprire.

Nella descrizione degli autori:

«Un approccio innovativo all’universo di The Witcher che racconta una storia indimenticabile per i fan di The Witcher già esistenti e un nuovo pubblico».

Tra i dettagli, viene confermato che il gioco sarà sviluppato da The Molasses Flood, con il supporto di CD Projekt RED. Al momento coinvolge oltre 60 persone e si trova in fase di pre-produzione.

Project Canis Majoris

Infine, Project Canis Majoris viene presentato come un gioco di ruolo open world story-driven a sua volta ambientato nell’universo di The Witcher.

In questo caso i dettagli latitano, ma sappiamo che sarà realizzato esternamente da uno studio third party composto da veterani che hanno lavorato a The Witcher in passato.

A quanto pare, insomma, chiusa la trilogia di Geralt di Rivia ci sono ancora tantissime storie da scoprire nell’universo videoludico di The Witcher. E il successo della serie Netflix, a sua volta onnipresente in attesa della stagione 3, andrà a braccetto con il franchise di videogame.

Vedremo quando scopriremo qualcosa di più. Per ora, i fan del Continente possono dormire sonni tranquilli: gli strighi non hanno affatto abbandonato i videogiochi.