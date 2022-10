The Witcher 3 in 8K con Ray Tracing esiste, grazie ai fan

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco entrato nella leggenda, coi fan in religiosa attesa della versione next-gen annunciata mesi fa da CD Projekt RED ma ancora oggi priva di una data ufficiale.

Le avventure di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo basso) torneranno infatti tra alcune settimane su console PS5 e Xbox Series X|S, per una nuova edizione che promette faville.

Il tutto, ricordando anche che alcune settimane fa CDPR ha mostrato il futuro del franchise, tra nuovi capitoli e trilogie inedite davvero molto interessanti.

Ora, in attesa della data di uscita ufficiale della versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, qualcuno ha deciso di portarsi avanti col lavoro.

Come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo Digital Dreams ha condiviso un nuovo video che mostra The Witcher 3 Wild Hunt in 8K con oltre 100 mod.

Inoltre, da quello che abbiamo potuto ammirare, il noto YouTuber e content creator ha utilizzato Reshade Ray Tracing per migliorare la grafica del gioco.

Per dare vita a questo filmato, Digital Dreams ha utilizzato una NVIDIA GeForce RTX 4090 e, a quanto pare, l’ultima GPU di NVIDIA è in grado di offrire un’esperienza giocabile.

Come spesso accade in questi caso, lo YouTuber ha condiviso l’elenco delle mod utilizzate (che potete scaricare da questo indirizzo).

Da sottolineare anche l’utilizzo di BlitzFX, ossia una mod che integra nel gioco le moderne tecniche di rendering portando il tutto allo stato dell’arte, per un risultato realmente sorprendente.

Parlando invece del futuro del franchise, il capitolo noto al momento come Project Sirius potrebbe contenere paesaggi generati proceduralmente, perlomeno stando ad alcuni annunci di lavoro apparsi in rete pochi giorni fa.

Ma non solo: un artwork promozionale di un gioco chiamato ROK non fa davvero niente per nascondere di essere clonato da The Witcher 3 Wild Hunt (e il risultato è grottesco).