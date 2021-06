Dopo FIFA 22, anche eFootball PES 2022 si prepara al reveal

eFootball PES 2021 Season Update, come tutti voi saprete fin troppo bene, è stato un aggiornamento dell’edizione dello scorso anno e non il vero, nuovo capitolo next-gen della serie calcistica.

Konami ha infatti preferito preservare l’edizione 2021 del suo simulatore di calcio, rendendolo di fatto una versione riveduta e corretta del gioco base.

Tutte i pro e i contro del gioco ve li abbiamo in ogni caso esposti nella nostra ricca recensione, nel caso vogliate rinfrescarvi la memoria.

Ora, però, qualcosa si muove: sembra infatti che l’annuncio relativo al prossimo eFootball PES 2022 sia finalmente in arrivo, dopo mesi di attesa.

eFootball PES 2022 (probably) online performance test rated in Taiwan. Official announcement coming soon? pic.twitter.com/LznE7dWBnu

— Gematsu (@gematsucom) June 23, 2021