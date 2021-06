PES 2022 “punta al fotorealismo” su PS5

Che eFootball PES 2021 Season Update sarebbe stato un semplice aggiornamento, era noto sin dal principio.

La scelta di Konami di rendere il capitolo dello scorso anno una versione riveduta e corretta del precedente episodio ha sicuramente fatto storcere il naso a molti.

Ciononostante, i fan di Pro Evolution Soccer sono rimasti in attesa del “vero” episodio di nuova generazione, il quale migliorerà le già notevoli qualità del predecessore (come vi abbiamo spiegato in fase di recensione).

Ora, Seitaro Kimura di Konami – producer della serie eFootball PES – ha commentato le incredibili prestazioni di PS5 e del futuro del franchise.

L’obiettivo che il team di sviluppo sta perseguendo per il prossimo PES 2022 è infatti quello di raggiungere un grado di fotorealismo mai visto prima, in un’intervista pubblicata sulla rivista PLAY (via Wccftech).

«Penso che sia importante essere in grado di replicare nel gioco tutta l’eccitazione e il senso di appagamento offerti dal calcio», ha spiegato Kimura.

«Le prestazioni di PS5 sono incredibili, abbiamo affrontato molte sfide e sentiamo che ci stiamo costantemente avvicinando al ‘livello successivo’», ha continuato il producer.

Kimura-san ha poi spiegato che: «non importa quanto siano buone le prestazioni di PS5, ci sono varie restrizioni e quindi penso che sia una strada estremamente difficile per raggiungere l’agognato ‘livello successivo’. Questo perché il fotorealismo a cui miriamo è esattamente la riproduzione del mondo reale stesso.»

Seitaro Kimura ha infatti specificato che il realismo di cui parla include anche l’atmosfera dello stadio e dei tifosi entusiasti, le espressioni facciali dei giocatori e le loro divise in campo, la resa della pelle e dei capelli e il movimento dettagliato di muscoli e sudore.

«Riteniamo che il fotorealismo sarà raggiunto aggiungendo vari ‘elementi’ per impressionare gli utenti, i quali conoscono bene l’aspetto dei giocatori, dei tifosi e di uno stadio. Pertanto, l’inganno virtuale sarà molto più difficile. Questo è il motivo esatto per cui riteniamo che la sfida in questo campo valga la pena.»

Ricordiamo che il rivale di PES, FIFA, potrebbe aver ottenuto la licenza della Serie A in esclusiva er l’edizione 2022 (la Lega avrebbe infatti votato a favore di Electronic Arts).

In risposta, Konami si sta muovendo con accordi di esclusività niente male, visto che a partire dalla stagione 2022/23, il Napoli sarà infatti disponibile unicamente su PES.